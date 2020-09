So eng beieinander werden die Gäste bei der diesjährigen Verleihung des Ehrenpreises sicherlich nicht sitzen können. (Björn Hake)

Momentan sind die Achimer noch sehr zurückhaltend, wenn es um Vorschläge für den diesjährigen Achimer Ehrenpreis geht. Das muss Svenja Meyer von der Achimer Freiwilligenagentur leider zugeben. Dabei wäre es aus ihrer Sicht gerade in diesem schwierigen Corona-Jahr wichtig, auch das ehrenamtliche Engagement in der Stadt wieder angemessen zu würdigen. Und mit dieser Meinung steht sie sicher nicht alleine da. „Der Ehrenpreis ist eine Veranstaltung, die mir sehr am Herzen liegt“, sagt auch Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld. „Er bietet uns die Möglichkeit, uns stellvertretend für alle wenigstens bei einigen zu bedanken, die sich im Stadtgebiet ehrenamtlich engagieren.“

Aus diesem Grund soll die Verleihung des Ehrenpreises nach derzeitigem Stand auch in diesem Jahr wieder am 5. Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamtes, stattfinden – natürlich unter Einhaltung der Abstandsregelung und des Hygienekonzeptes. Da es sich bei dem 5. Dezember in diesem Jahr um einen Sonnabend handelt, soll die Verleihung allerdings nicht abends, sondern vormittags um 11 Uhr vollzogen werden.

„Wir sind gerade in Gesprächen mit dem Gesundheitsamt und hoffen, dass wir nächste oder spätestens übernächste Woche schon Genaueres wissen, in welcher Form die Veranstaltung stattfinden kann“, kündigt Ditzfeld an. „Das, was dann realisierbar ist, wollen wir auf jeden Fall gerne umsetzen, um so wieder ein kleines Stück Normalität zu bekommen.“ Das gilt im Übrigen auch für das Wirtschaftsforum, das ausfallen musste – die Stadtverwaltung will in Kürze über ihre Veranstaltungsplanung genauer informieren.

Ditzfeld wirbt auf Wochenmarkt

Am kommenden Mittwoch steht Rainer Ditzfeld zusammen mit dem Team der Freiwilligenagentur von 9 bis 12 Uhr mit einem Stand auf dem Achimer Wochenmarkt, um dort noch Vorschläge für den Ehrenpreis einzusammeln. „In den vergangenen Jahren sind durch diese Aktion immer noch einige Vorschläge dazugekommen“, berichtet Ditzfeld. Auf diesen Schwung hoffen die Organisatoren auch dieses Mal.

„2020 war auch für das ehrenamtliche Engagement kein einfaches Jahr“, weiß Meyer. „Die Vereine sind aber alle am Ball geblieben und haben teilweise kreative Ideen entwickelt, um mit der Ausnahmesituation umzugehen.“ Auch diese kreativen Ideen im Umgang mit der Coronakrise können laut Meyer als Vorschläge für den Ehrenpreis eingereicht werden. Gleiches gelte für Vorschläge zu großer Hilfsbereitschaft in schweren Zeiten oder auch zum Engagement, das schon seit vielen Jahren besteht. „Gerade Hilfsbereitschaft und Zivilcourage sind Themen, die in dieser besonderen Zeit noch eine größere Bedeutung bekommen haben“, ist Meyer überzeugt. Um dieses Engagement in der Krise zu würdigen, benötigt die Stadt allerdings Unterstützung.

„Wir können als Stadt nicht von allen wissen, die sich ehrenamtlich engagieren und sind deshalb auf Vorschläge angewiesen“, appelliert Ditzfeld an die Achimer. Die Ideen können mit einer kurzen Beschreibung sowie Zeitungsartikeln, Adressen von Webseiten, die über das Engagement berichten, und Kontaktdaten der vorgeschlagenen Person/Gruppe bei der Stadt eingereicht werden. Dies ist per E-Mail an freiwilligenagentur@stadt.achim.de möglich. Fragen beantwortete die Freiwilligenagentur telefonisch unter 0 42 02 / 9 16 05 50.