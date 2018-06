Achim. Los geht es am Glühweinstand. Das ist nicht der Beginn der Geschichte einer durchfeierten Nacht, sondern beschreibt den Startpunkt für den Lauf zum „Heißesten Achimer“. Bei dem Stadtwettbewerb am Freitag, 15. Dezember, geht es vor allem darum, viel Spaß zu haben – und um einen guten Zweck.

„Das Ganze ist eine Gaudi“, sagt auch Juana Wetzel vom Organisationsteam, denn „es geht hier nicht darum, den härtesten sportlichen Wettkampf zu organisieren“. Bei dem Lauf ab 16 Uhr beweist sich die Stadtprominenz auf dem Alten Markt in Geschicklichkeit und Tempo. Mit dabei sind der stellvertretende Bürgermeister Reiner Aucamp und Pastor Christoph Maaß sowie 23 andere Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Der Start des Hindernisparcours soll wieder vor dem Teehaus Hashagen sein. Dort will Rudolf Knapp die Läufer einweisen. „Sie bekommen ein Tablett mit einem vollen Krug drauf in die Hand gedrückt und natürlich Nikolauskostüme angezogen.“ Am Ende zählt dann, wie viel Flüssigkeit noch in der Tasse ist, und natürlich, in welcher Zeit die Starter die Strecke geschafft haben.

Das Problem dabei? Diverse Aufgaben gilt es im Verlauf zu bewältigen. „Zunächst haben wir da natürlich unser Torwandschießen“, verrät Helmut Hornig, der auch in diesem Jahr für die Vorbereitung verantwortlich ist. Dann geht es beispielsweise darum, einhändig eine mit Süßigkeiten gefüllte Socke von einer Wäscheleine zu nehmen und auf das Tablett zu legen. „Die Süßigkeiten werden dann nachher an die anwesenden Kinder verteilt“, sagt Juana Wetzel, Inhaberin des „kleinen Flohmarkt-Ladens“ in Achim. Vor dem Zieleinlauf werden die Teilnehmer dann mit ihrem voll beladenen Tablett eine Runde auf dem Spielgerät drehen müssen – auf der roten, schrägen Drehscheibe.

Aktion gibt es seit zwölf Jahren

Und diese Aufgabe erinnert an die Ursprünge des Wettbewerbs. „Angefangen hat das Projekt vor zwölf Jahren“, erinnert sich Helmut Hornig. Ansporn war die Finanzierung genau dieser Spielgeräte. „Deswegen haben wir den heißen Achimer damals ins Leben gerufen.“ Allerdings hätten er und sein Team eine Bedingung gehabt: „Wir wollten, dass die Stadt die Hälfte dazu gibt.“ Nach vier Benefizläufen war das Vorhaben dann realisiert worden. Es folgte eine kurze Pause. Dann habe sich das Organisationsteam aber wieder zusammengesetzt und gemerkt, dass es noch viel mehr für die Stadt und ihre Bewohner zu schaffen gibt. „Dieses Mal sammeln wir für die Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr Baden und für die Nachwuchsgruppe des THW.“

Über tausend Euro sollen zusammenkommen. Aber woher? „Zunächst müssen die Läufer eine Startgebühr entrichten“, sagt Helmut Hornig. Aufgrund des Benefizcharakters sei das nie ein Problem gewesen. „Dann nehmen wir natürlich auch Geld durch den Glühwein- und Bratwurstverkauf ein. Und es gibt wieder eine Tombola.“ Bei der gebe es keine Nieten, betont der Organisator. Die Gewinne sollen an den Mann gebracht werden, wenn Schiedsrichter Harry Kurth vom TSV Achim die Ergebnisse ausgewertet hat. Es folgt die Siegerehrung inklusive Gruppenfotos.

Im vergangenen Jahr hatte der „Heißeste Achimer“ auch gleich vor Ort den Weihnachtsmarkt eröffnet. Dieser ist jetzt aber in die Fußgängerzone umgezogen. Hatte das Auswirkungen auf die Planung? „Nein“, meint Hornig. Denn das sei im vergangenen Jahr erstmalig so gewesen, dass die Benefizaktion inmitten des startenden Weihnachtsmarktes stattgefunden hat. Und das habe nicht nur Positives gehabt. „Das war ehrlich gesagt ganz schön eng.“ Umziehen käme sowieso nicht infrage. „Der heiße Achimer hat hier Tradition, und das wollen wir den Händlern und Anwohnern auch nicht wegnehmen.“