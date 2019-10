Reiner Kordbarlag (Foto) ist Florist, sein Ehemann Ralf Bankberater. "Die perfekte Mischung" für ihr Unternehmen. (fotos: Galian)

Mit der eigenen Hochzeit fing alles an. Zehn Jahre sei es nun her, dass sie den Bund fürs Leben geschlossen hätten, erinnern sich Ralf und Reiner Kordbarlag an den besonderen Tag. Die Gästeliste stand, die Location war gefunden und der Ablauf des Festes präzise geplant. Was damals gefehlt habe, sei eine Hand für die schmückenden Elemente, eine fachlich versierte Person, die in Sachen Dekoration Gespür und Stilsicherheit beweisen sollte. Blumengeschäfte konnten oder wollten das nicht leisten, erklärt das Paar, das die Lücke ein paar Jahre später mit der Gründung des Brautstrauß-Ateliers am Bierdener Steinweg zu schließen vermochte.

Während Reiner Kordbarlag aus der Floristik kommt, ist Ehemann Ralf als Bankberater tätig. „Eine gute Mischung“, finden beide und blicken zurück auf die Zeit der ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit. Um größere Fehler zu vermeiden, hätten sie im Vorwege einen Unternehmensberater eingeschaltet, der mit hilfreichen Hinweisen den roten Faden durch die Planungen gesponnen habe. Fortbildungen in London und Hamburg folgten, Besuche in „Wedding Houses“ vermittelten tiefgehende Eindrücke rund um die Gestaltung des schönsten Tages im Leben eines Brautpaares.

Gepflegte Gastlichkeit

Nach und nach nahm das Vorhaben Gestalt an, Gespräche mit Hoteliers und Gastronomen und der Besuch einschlägiger Messen bildeten 2014 die Basis, nachdem die Räumlichkeiten im eigenen Haus entsprechend hergerichtet worden waren. „Es ist uns wichtig, dass sich die Gäste in unserem Atelier von Anfang an gut aufgehoben fühlen“, betont Ralf Kordbarlag. Weiche Teppiche, einladende Sitzgelegenheiten und eine feine Auswahl an Gebäck und Getränken zeugen dabei von gepflegter Gastlichkeit. Vorschläge gibt es über den Brautstrauß hinaus zu vielen weiteren Eckpunkten, wie etwa der Wahl von Servietten, Tischdeko und farblich abgestimmten Torten. An die Ausstattung von Eltern und Trauzeugen werde ebenso gedacht wie an die Dekorationen in Kirche und Standesamt sowie an den Schmuck der Hochzeits-Limousine.

Bevor die Festlichkeit Realität werden könne, seien jedoch noch eine Reihe weiterer Faktoren zu berücksichtigen, geben die Kordbarlags zu bedenken. So mancher Ehemann könne zum Beispiel nicht tanzen und müsse unter fachkundiger Anleitung erst noch lernen, die Braut mit dem nötigen Schwung übers Parkett zu führen. Darüber hinaus würden sich die meisten Paare einem Lauftraining unterziehen, bei dem der Auftritt in der Kirche geübt werde.

Während Ralf Kordbarlag sich hauptsächlich um den kaufmännischen Teil des Unternehmens kümmert, widmet sich Ehemann Reiner der praktischen Arbeit. „Die Hochzeitstafeln schmücke ich selbst“, verrät er. Jedes Glas, jedes Besteckteil werde einer eingehenden Prüfung unterzogen, der Raum für die Feier erst dann freigegeben, wenn alles wirklich perfekt sei.

Zur Perfektion gehört auch die absolute Frische der zu verwendenden Blumen, die nach Absprache individuell aus Holland geliefert werden. Hat die Braut eigene Vorstellungen, kommen natürlich diese zum Tragen – ergänzt eventuell durch Details, die aus dem Erfahrungsschatz der Planer stammen. Für das Binden der kunstvollen, oft rosa Buketts stehen zwei Floristinnen bereit, die im gemütlich ausgestatteten Tiefgeschoss des Hauses mit Geschick und Geschmack Hand anlegen. Oft wird zunächst erst einmal gemeinsam gefrühstückt, um eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, gelegentlich auch mal ein Gläschen Sekt kredenzt.

„Der Braut das Gefühl zu geben, einzigartig und schön zu sein, ist das Ziel aller im Atelier Beschäftigten“, erklärt Reiner Kordbarlag, der mit seinem Unternehmen auch den Bereich Eventfloristik bedient. „Werden wir zum Beispiel von Autohäusern gebucht, binden wir oftmals die Bereitstellung von Candy- und Men’s-Bars in unser Angebot ein“. Whisky, Zigarren und Herrenschokolade erfreuten dann die männlichen Besucher, während die Damen mit zartfarbigen Macarons und Marshmallows verwöhnt würden.