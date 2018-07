Inge Pogson im Kreise der Gratulanten: Landrat Peter Bohlmann (von links), Stefan Bendrien (ZVBN), Fahrdienstleiter Rolf Schulze, Vereinschef Henning Struckmann und Bürgermeister Horst Hofmann überreichten der 85-jährigen Intensiv-Nutzerin des Bürgerbusses einen Blumenstrauß. (Braunschädel)

Ottersberg. Gerade ältere Menschen, die selbst nicht mehr Auto oder Fahrrad fahren können, wünschen sich mehr Mobilität für ihren Alltag. Diesen Wunsch hat sich eine Ottersberger Bürgerinitiative im Jahr 2010 zum Auftrag gemacht und das Projekt "Bürgerbus" ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, die Lücken im öffentlichen Personennahverkehr im Flecken Ottersberg zu schließen, haben die ehrenamtlichen Akteure in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte gestartet, die nunmehr in einer Feierstunde für den 200 000. Fahrgast seit der Jungfernfahrt gipfelte. "Das ist eine beachtenswerte Jubiläumszahl. Damit hatten wir bei der Aufnahme des Fahrbetriebs nicht gerechnet", sagte der Bürgerbus-Vereinsvorsitzende Henning Struckmann in seiner Begrüßungsrede.

Für Inge Pogson aus Otterstedt, die im Ottersberger Rathaus einen bunten Blumenstrauß aus den Händen des Vorstands erhielt, kam die Ehrung zwar zunächst unverhofft – völlig überraschend war die frohe Kunde dann aber auch nicht. Schließlich nutzt die 85-Jährige die von Otterstedt über Posthausen bis nach Stuckenborstel verkehrende Linie 788 regelmäßig und ist überdies ein Fahrgast der ersten Stunde. Früher habe sie den normalen Linienbus genutzt, erzählt die Seniorin, die mittlerweile einen Rollator als fahrbare Gehhilfe einsetzt. Wie praktisch war es für sie daher, als der Bürgerbus vor sieben Jahren eine Haltestelle direkt gegenüber ihrem Wohnhaus eingerichtet hatte.

Meistens fährt Inge Pogson nach Ottersberg zur Haltestelle Am Damm, um dort ihre Besorgungen zu machen oder Arztbesuche zu tätigen. Aber auch Besuche bei Dodenhof in Posthausen scheut die alte Dame nicht. Sie weiß, dass der Bürgerbusfahrer sie sicher ans Ziel und wieder zurück bis fast vor die Haustür bringt. "Frau Pogson ist unser treuester Fahrgast", stellte denn auch Fahrdienstleiter Rolf Schulze fest.

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch bei aller Freude über den 200 000. Fahrgast. Weitere Fahrten mit dem Ottersberger Bürgerbus oder gar Blumensträuße wird es für Inge Pogson nicht geben. "Ich ziehe am Sonnabend um, in die Stadt Norden zu meinem Sohn", sagt die Dame. Ob es auch dort einen Bürgerbus gebe, wisse sie noch gar nicht. Auch den Vereinsmitgliedern um Henning Struckmann wird es schwer ums Herz bei dem Gedanken an den Verlust, wenngleich der Fahrbetrieb natürlich auch ohne Inge Pogson nicht eingestellt werden muss. Denn immerhin verfügt der im September 2010 gegründete Verein über ein solides Fundament an Ehrenamtlichen und Fahrgästen. Derzeit 36 Fahrerinnen und Fahrer haben in der Vergangenheit jährlich weit mehr als 30 000 Passagiere mit den beiden Bussen auf zwei Linien zu den Stationen befördert.

In diesem Jahr, so die Hochrechnung des Vorstands, werde sich die Zahl der Fahrgäste etwa bei 30 000 einpendeln. "Bürgerbusse lösen Probleme im ländlichen Raum. Und Ottersberg hatte einen Raketenstart", würdigte Stefan Bendrien aus dem Bereich Planung und Qualität vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) die Arbeit der Ottersberger Initiative. "30 000, das ist große klasse." Die Rekordmarke aus dem Jahr 2016, als die Ottersberger Bürgerbusse von rund 36 000 Menschen genutzt worden waren, kann der Verein nach Einschätzung von Henning Struckmann freilich nicht mehr knacken. Als Grund für den leichten Rückgang der Passagierzahlen macht Struckmann vor allem den Fahrplanwechsel verantwortlich. Denn seit August 2017 fahren auf der Strecke Ottersberg – Fischerhude – Oyten (und in Gegenrichtung) deutlich mehr Regionalbusse der Linie 745. Wie Struckmann sieht aber auch Landrat Peter Bohlmann diese Entwicklung gelassen. "Die Bürgerbusse werden auch in Zukunft eine herausragende Rolle spielen", glaubt der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Verden.

Eher in Sorge ist der Bürgerbusverein wegen der Situation im Fahrerstamm. Händeringend wird nach Nachwuchsfahrern ab 21 Jahren gesucht, die das Fahrerteam künftig verstärken wollen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.buergerbus-ottersberg.de.