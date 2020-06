Da lag sie nun, zum Abtransport bereit. Mit einem Spanngurt auf einer Palette fixiert, auf der Ladefläche eines Lkw. Eine etwa 230 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Truppführer Thomas Krause von der Kampfmittelbeseitigung Niedersachsen blickte auf das verrostete Teil und sagte: „Das ist eine Arbeit wie jede andere“. Dabei hat er diese Bombe, die auf einem Feld in Achim-Bollen gefunden wurde, eben gerade entschärft. Dazu musste er den Zünder herausschrauben, was seinen Worten nach überraschend einfach ging, dann wurde der Zünder in sicherer Entfernung zur Bombe mit 500 Gramm Sprengstoff in die Luft gejagt.

Was für Krause ein ganz normaler Berufsalltag ist, wurde für das beschauliche Bollen zur Ausnahmesituation. Schon früh am Morgen war nahe einem Feldweg die Bombe in knapp zwei Metern Tiefe freigelegt worden, die Straßen in einem Umkreis von 1000 Metern wurden dann bis etwa 13.30 Uhr gesperrt. Das führte zwar an einer oder anderen Stelle zu aus ihrer Sicht unnötigen Diskussionen mit Auto- und Radfahrern, wie ein Bauhofmitarbeiter und ein Motorradpolizist schilderten, aber laut werden mussten die beiden Männer kaum. Und überhaupt: Selbst im Lagezentrum, zu dem das Feuerwehrhaus Uphusen umfunktioniert worden war, waren alle Vertreter von Stadt, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geradezu tiefenentspannt.

Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Bollen nun nicht gerade ein bevölkerungsstarker Stadtteil ist und die rund 25 gefährdeten Bewohner schnell aus ihren Häusern evakuiert werden konnten. Und nicht nur die: Einen Spaziergänger mit Hund und einen Jogger mussten die Einsatzkräfte ebenfalls aus der Sperrzone hinaus bitten. Um diese auf den Feldwegen überhaupt entdecken zu können, waren Polizisten auf Motorrädern im Gebiet unterwegs und die Luftbildaufnahmeeinheit aus Hannover überflog Bollen mit einer Drohne. Sicherheit spielte eben eine große Rolle, denn: Die Sprengkraft der Bombe reißt laut Kampfmittelbeseitigung einen fünf Meter tiefen Krater, der einen Durchmesser von zehn Metern habe.

Splitterschutz aus Stroh

„Kaum zu glauben, dass von solch einer Bombe nach 75 Jahren noch diese Gefahr ausgeht“, merkte Bürgermeister Rainer Ditzfeld im Gespräch mit dem Achimer Polizeichef Ingo Jans im Lagezentrum an. Und der Rathauschef sinnierte darüber, wie viele Male der Landwirt mit seinem Trecker wohl schon darüber gefahren sei. Nun aber ist die Bombe entdeckt und zum Problem geworden, weil in Bollen – wie berichtet – Windräder als Erweiterung des Windparks Mahndorf gebaut werden sollen. Und deren Fundamente liegen eben tiefer. Da sich der Fundort rund 800 Meter von der Autobahn 1 befindet, musste ein zweit Meter hoher und sechs Meter breiter Splitterschutz aus Strohballen aufgeschichtet werden – und wegen der Nähe zu Bremen war auch ein Vertreter der Polizei Bremen vor Ort.

Während dieser Beamte mit dem Drohnen-Team aus Hannover in etwa 500 Metern Entfernung zur Bombe sprach, hatten im Lagezentrum Einsatzleiter Stefan Woltemath und Führungsassistentin Janin Simon alles im Griff. Letztere hielt die aktuelle Lage mit einem Laptop fest und wie Ingo Jans erklärte, können diverse Behörden diese Einträge in Echtzeit verfolgen. „Bei einer anderer Lage könnte sich das SEK etwa schon auf dem Weg hierher ein Bild machen“, nannte Achims Polizeichef ein Beispiel für den Informationsfluss.

„Es läuft alles reibungslos, alles bestens“, stellte Einsatzleiter Woltemath zufrieden fest, nachdem er gegen 13.30 Uhr den Anruf vom weit entfernten Krause bekommen hatte, dass alles erledigt sei. „Es ist sogar schneller vorbei als in unserem Best-Case-Szenario“, erklärte er. Denn die Entschärfung der Bombe hatte kaum mehr als eine halbe Stunde gedauert, das erwähnte Szenario sah eine Stunde vor. Die Frauen und Männer aus dem Lagezentrum waren eigens nach draußen gekommen, um den Knall des explodierenden Zünders zu hören. Da aber hatten sie Pech, dieser Knall war am Feuerwehrhaus Uphusen nicht zu vernehmen. Glücklich dagegen waren alle Beteiligten darüber, dass an diesem Tag keinen großen Knall gab.