Achim. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch laut Polizei ein Motorboot entwendet, das im Yachthafen an der Uesener Weserstraße gelegen hat. Kurz nachdem der Geschädigte bei der Polizei Achim Anzeige erstattet hatte, wurde das etwa acht Meter lange Boot etwa einen Kilometer entfernt auf der Weser aufgefunden – allerdings ohne die beiden Außenbootmotoren. Diese hatten die Diebe offenbar demontiert und gestohlen. Nun sucht die Polizei Achim nach möglichen Zeugen, die in der betreffenden Nacht durch Motorengeräusche aufmerksam geworden sein könnten. Hinweise werden unter Telefon 0 42 02 / 99 60 entgegengenommen.