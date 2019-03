Der Borkenkäfer hat Fichten im Achimer Stadtwald befallen (Symbolbild). (Matthias Hiekel/dpa)

Der Borkenkäfer hat den Stadtwald befallen. Das hat die Stadtverwaltung nun mitgeteilt. Die betroffenen Fichten sollen daher in den kommenden Wochen gefällt und fachgerecht entsorgt werden. Bei der Umsetzung der Verkehrssicherungsmaßnahmen in den vergangenen Wochen sei festgestellt worden, dass 20 bis 25 Fichten auf dem Hang zwischen Anna-Denker-Weg, Steuben-Allee und Danziger Straße im Achimer Stadtwald vom Borkenkäfer befallen seien.

Abgestorben und halb vertrocknet

„Die Fichten sind zum Teil abgestorben oder halb vertrocknet und werden daher gefällt“, klärt die Stadt auf. In den kommenden Monaten würden die verbliebenen Fichten regelmäßig auf Borkenkäferbefall untersucht. Fragen dazu beantwortet die Verwaltung per E-Mail an umwelt@stadt.achim.de.