Vom anhaltenden Regen ließen sich die Achimer Park-Bouler auch am Sonntag nicht von ihrem Spiel abhalten. (Jonas Kako)

Strömender Regen und trotzdem strahlende Gesichter. Wer geglaubt hatte, der Wettergott hätte den Park-Boulern anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens die Suppe versalzen, hatte sich gründlich geirrt. Entsprechend gekleidet und durchweg hoch motiviert hatten sich am Sonntagmorgen etwa 30 Mitglieder der seit 2009 bestehenden Truppe im hinteren Teil des Rathausparks eingefunden, um einerseits die Kugel zu werfen, andererseits bei Bierchen, Bratwurst und anderen Leckereien gemeinsam zu feiern.

Knut Lindena, Sprecher der munteren Freizeitsportler, blickte in seiner Ansprache zurück auf zehn Jahre Gemeinsamkeit, erinnerte an die Unterstützung der Bürgerstiftung und die Großzügigkeit des Ingenieurbüros Dr. Born und Dr. Ermel, ohne dessen Hilfe der Bau der mittlerweile zwei Bahnen damals gar nicht möglich gewesen wäre. Als Ideengeber und Nutzer der ersten Stunde waren auch Heinz Josting, Goswin Käufer und Klaus Conrector zur Jubiläumsveranstaltung erschienen; Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Hans Jürgen Wächter, Vorsitzender der Bürgerstiftung, hatten es sich ebenfalls nicht nehmen lassen zu gratulieren, auf das Ereignis anzustoßen und einen Blick zurückzuwerfen auf die Entstehungsgeschichte der kleinen Anlage, die im Rahmen der Umgestaltung des Rathausparks zum Generationentreff entstanden war.

Die erste Bahn, der drei Jahre später eine zweite folgte, wurde am 30. August 2009 in Betrieb und auch sofort begeistert in Beschlag genommen. Gleich zu Beginn der ersten Saison nahmen 28 Männer und Frauen das neue Angebot an, trafen sich regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche zum Spiel mit den meist silberfarbenen Kugeln. Weil eine Bahn schon bald nicht mehr ausreichte, wurde der angrenzende Fußweg als Spielfläche einbezogen. Dem Wunsch der Teilnehmer, eine weitere Bahn entstehen zu lassen, habe die Bürgerstiftung eine Zeit lang skeptisch gegenübergestanden, erläuterte Knut Lindena; das Eigenengagement und das handwerkliche Fachwissen einiger Bouler habe letztendlich aber überzeugt und den Plan schließlich Realität werden lassen.

Als einen Höhepunkt in der Geschichte des Zusammenschlusses bezeichnete Lindena die Errichtung eines gläsernen Pavillons am Rande des Geländes, der zum fünfjährigen Jubiläum fertiggestellt worden war und über die Jahre für zahlreiche Anlässe genutzt werden konnte. Bis heute legen die Park-Bouler großen Wert darauf, eine freie Gemeinschaft zu sein, der sich jeder Bürger unkompliziert anschließen kann, erklärte deren Sprecher. „Wer Lust hat, kommt am Dienstag oder Donnerstag vorbei, bekommt die Spielregeln erklärt, und los geht es.“ Sind eigene Kugeln vorhanden, können diese eingesetzt werden, aber auch Leihkugeln liegen immer bereit, um einen Einstieg ohne Schwierigkeiten zu ermöglichen.

Mittlerweile hat sich mit den „Boulefreunden Erbhof Thedinghausen“ eine weitere Gruppe in der Region etabliert. Regelmäßige Turniertreffen bilden jeweils den Höhepunkt der Saison; gemeinsame Boßel-Touren durch die Achimer Marsch mit anschließendem Essen im Hirtenhaus sorgen zusätzlich zu einer Weihnachtsfeier auch im Winter für Geselligkeit.

Neben dem Spaß gehöre natürlich auch die Pflege der Anlage zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes, beschrieb Knut Lindena die Arbeiten, die gerade zu Beginn des Herbstes wieder anstehen. Dazu gehörten zum Beispiel das regelmäßige Ebnen der Bahnen, Laubharken und Schneeschaufeln; Tätigkeiten, die wie selbstverständlich immer wieder von fleißigen Spielern erledigt würden. Ihnen galt sein besonderer Dank, aber auch das immer währende Wohlwollen der Bürgerstiftung und der Stadt Achim fanden lobende Erwähnung. „Wir sind nach wie vor dankbar dafür, dass diese Anlage im schönen Rathauspark uns Boulern und darüber hinaus allen Bürgerinnen und Bürgern uneingeschränkt zur Verfügung steht“, sagte Lindena.