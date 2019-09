Mehr als 20 Automarken können sich die Besucher am kommenden Sonntag, 29. September, beim Achimer Boxenstopp in der Innenstadt anschauen und vergleichen. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr präsentieren 14 regionale Autohändler vom Gieschenkreisel bis zum Amtsgericht topaktuelle Modelle. Laut Rudi Knapp von der Unternehmergemeinschaft Achim werden fast 120 Fahrzeuge aller namhaften Hersteller zu sehen sein. „Auch den Freunden der Wohnmobilität wird einiges geboten“, verspricht er. Und es gehe ums Thema E-Mobilität.

Darüber hinaus sollen die Oldtimerfans nicht zu kurz kommen, denn der „Oldiclub Altkreis Syke“ wird alte Schätzchen mitbringen und zum Fachsimpeln bereitstehen. Bereits ab 11 Uhr lädt ein Flohmarkt auf der Herbergstraße und am Alten Markt zum Klönen und Feilschen ein, von 13 bis 18 Uhr öffnen dann auch die Achimer Geschäfte.

Der Achimer Autosonntag wird abgerundet mit einem Kinderkarussell und dem kulinarischen Angebot.