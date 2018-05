Die Feuerwehr Bremen ging mit Schaum gegen den Brand vor. (Christian Butt)

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr ist es aus noch ungeklärter Ursache auf einem Betriebsgelände am Bremer Kreuz zu einem Großbrand gekommen. Nach Informationen der Bremer Feuerwehr sind dabei in der Straße In den Ellern 22 Pkw sowie zwei Roller in Flammen aufgegangen. Der Qualm behinderte den Verkehr auf den benachbarten Autobahnen 1 und 27, die sich nahe dem Industriegebiet am Bremer Kreuz treffen. Per Rundfunk wurden Autofahrer und Anwohner gewarnt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat noch während des Brandes die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die starke Rauchentwicklung behinderte teilweise den Verkehr am Bremer Kreuz. (Christian Butt)

Bremer Feuerwehr rückt in Niedersachsen aus

Der Einsatzort lag im niedersächsischen Achimer Ortsteil Uphusen, trotzdem rückte die Bremer Feuerwehr aus. Im Grenzgebiet kommt dies häufiger vor. Ein Grund könnte sein, dass die Handymasten nicht genau orten können, wo ein Notruf abgesetzt wird. Feuerwehrkräfte aus dem niedersächsischen Umland kamen nicht zum Einsatz.