Seismologische Messungen will die Dea im Kreis Verden vornehmen. (Björn Hake)

Die Deutsche Erdoel AG (Dea) will, wie berichtet, Anfang nächsten Jahres seismische Messungen in vier Landkreisen vornehmen, darunter auch in Gebieten im Landkreis Verden. Das Unternehmen verspricht sich von den Messungen, dass es vorhandene Erdgaspotenziale besser als bisher bewerten und so unnötige Bohrungen vermeiden könne. Darauf haben nun die Bürgerinitiativen (BI) gegen Gasbohren im Landkreis Verden reagiert – mit einer gemeinsamen Stellungnahme der BI No Fracking im Erdgasfeld Völkersen, BI Intschede Wesermarsch ohne Bohrtürme, BI Flecken Langwedel gegen Gasbohren, BI Rote Hand Thedinghausen/Achim, der BI Walle gegen Gasbohren und der BI Lintler Geest gegen Gasbohren.

Mit der Ankündigung beweise die Dea „mal wieder eindeutig, die Zeichen der Zeit nicht erkannt zu haben beziehungsweise nicht erkennen zu wollen“, heißt es im Schreiben der BIs. Nicht den fossilen Energien, zu denen eben auch Erdgas zählt, gehöre die Zukunft, sondern den erneuerbaren Energien – etwa den Klassikern Windenergie und Sonnenenergie. „Wer sich dieser Erkenntnis widersetzt, wird in absehbarer Zeit vom Markt verschwunden, sein altes Geschäftsmodell gescheitert sein“, glauben die Bürgerinitiativen. Die Dea setze sich daher, im Interesse ihres Geschäftsmodells, über die Bedürfnisse und Interessen der Bürger und die Notwendigkeiten im Hinblick auf den Klimawandel hinweg.

Zum Vorhaben selbst merken die Gruppen an, dass diese Untersuchungen nicht so problemlos seien, wie die Dea sie darstelle. Bereits unter den in der Dea-Mitteilung zitierten festgelegten Grenzwerten (DIN 4150, Teil 3) seien im Flecken Langwedel sowohl beim Erdbeben im Jahr 2012 als auch 2016 erhebliche Gebäudeschäden eingetreten. Das bedeutet laut der BIs: Allein die Annäherung an den in der DIN genannten Grenzwert ziehe wahrscheinlich Gebäudeschäden nach sich. „Also sollte sich jeder Immobilienbesitzer darüber im Klaren sein, welches Risiko für seine Immobilie durch diese seismischen Messungen entstehen kann“, heißt es.

Die BIs betonen, dass wenn ein Grundbesitzer die Messungen auf seinem Grundstück nicht möchte, ihm das Recht zustehe, den Zutritt zu seinem Grundstück grundsätzlich zu verweigern. „Die Nutzung öffentlicher Straßen und Wege bedarf ebenfalls einer Genehmigung durch die Landkreise und Gemeinden, auch hier ergeben sich Handlungsspielräume, um die Nutzung zu versagen“.

Und genau da setzt ein Antrag der Achimer Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen an, der darauf abzielt, dass die Stadt Achim der Dea keine Sondernutzungserlaubnis erteilen möge. Aus Sicht der Grünen sind „die seismischen Untersuchungen selbst wahrscheinlich für Mensch und Umwelt unschädlich, aber die möglichen Ergebnisse haben gravierende Auswirkungen“, die die Fraktion im Einzelnen in ihrem Antrag aufführt. Ergasförderung auf dem Gebiet der Stadt Achim ist aus ihrer Sicht abzulehnen „und vorbereitende Maßnahmen daher nicht zu gestatten“. Der Antrag soll in der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses am 23. Oktober im Rathaus behandelt werden (ab 17 Uhr). Wie der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg am Montag auf Nachfrage sagte, habe die Dea bisher noch keinen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt.

Bereits im Flecken Langwedel hat sich – wie berichtet – eine politische Front gegen das Vorhaben der Dea gebildet. So haben sich bisher die Verwaltung und der Ortsrat Holtebüttel den Antrag der Dea ausgesprochen, nicht öffentlich gewidmete Langwedeler Gemeindewege für die Erschließung einer neuen Bohrstelle zu nutzen. Der Ortsrat Langwedel beschäftigt sich diese Woche mit dem Thema.