Es wird auch künftig bei 10 + 1 bleiben, damit die Statik der Marktpassage weiterhin die Achimer Wiegewette verkraftet. (Marvin Ibo Güngör)

Nun also doch: Die Statik der Marktpassage wirkt sich auf die Achimer Wiegewette aus. Sie sorgt dafür, dass – entgegen der Tradition dieser Benefizaktion zugunsten der Achimer Tafel – die Personenzahl nicht mehr jedes Jahr anwachsen darf. Das hat Organisatorin Ute Barth-Hajen (Mitte) mitgeteilt. Folgerichtig steigen am Sonnabend, 15. Dezember, gegen 10 Uhr wieder zehn Menschen und die Organisatorin in den Korb der Waage, obwohl es insgesamt zwölf Leute hätten sein müssen, die mit Lebensmittelspenden der Bevölkerung aufgewogen werden.

Und doch wird sich die Tafel erwartungsgemäß wieder auf mehr als eine Tonne Lebensmittel freuen können, denn 990 Kilogramm bringen Ute Barth-Hajen und zehn Mitglieder des Rotary Clubs Achim auf die Waage. Und das, das ist die zweite Neuerung, wurde dieses Mal nicht öffentlich auf der Lkw-Waage des Raiffeisen-Marktes ermittelt. Bisher hatte es stets ein offizielles Vorwiegen gegeben. „Das ging aus terminlichen Gründen nicht“, erklärte Ute Barth-Hajen, sodass die Teilnehmer allesamt ihr aktuelles Gewicht mitgeteilt hätten und daraus die Summe gebildet wurde. „Selbstverständlich wird an dieser Stelle nicht verraten, wer im Einzelnen wie viel wiegt.“ Siegfried Eden, Präsident des Rotary Clubs Achim, und seine Mitstreiter seien jedenfalls guter Hoffnung, die Wette für den guten Zweck zu verlieren.