Im vergangenen Jahr standen beim Kulturfest die Chöre Achims im Mittelpunkt. (Michael Braunschädel)

Achim hat viele Traditionsveranstaltungen. Das Weinfest ist beispielsweise seit elf Jahren fester Bestandteil im Achimer Veranstaltungskalender, die Wiegewette fand im vergangenen Jahr bereits zum zwölften Mal in der Marktpassage statt und das Kinderstadtfest füllte 2018 bereits zum 22. Mal die Achimer Innenstadt mit Angeboten für die Kleinen. Dass aber im Kalender der Stadt trotzdem auch noch Platz für weitere Traditionsveranstaltungen sein kann, das haben unter anderem die Mitglieder des Achimer Kulturnetzes in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt.

Drei Jahre in Folge fand in der Weserstadt nun schon immer im September ein Kulturfest statt. Im ersten Jahr gab es verschiedene Konzerte und Lesungen über die ganze Stadt verteilt, im zweiten Jahr gab es eine Kulturnacht, die ausschließlich im Rathaus stattfand, und im dritten Jahr standen rund um den Bibliotheksplatz die verschiedensten Achimer Chöre im Mittelpunkt. Und auch in diesem Jahr wird es wieder eine gemeinsame kulturelle Veranstaltung geben – so wie es mittlerweile schon Tradition ist – wieder mit einem neuen Schwerpunkt.

Titel lautet „Kulturbrücken“

„Das Kulturnetz Achim plant das nächste Fest derzeit intensiv“, kündigt dessen Sprecher Rüdiger Dürr an. Und auch ein Datum steht für die Veranstaltung bereits fest. „Das Fest ist für den 19., 20. und 21. September vorgesehen.“ Hauptaustragungsort ist dieses Mal das Kasch. Thematisch soll sich 2019 alles um den Schwerpunkt ,Grenzen überschreiten und Brücken bauen' drehen. Die Veranstaltung trägt passend dazu in diesem Jahr den Titel „Kulturbrücken“.

Auch wenn die Vorbereitungen derzeit natürlich noch nicht abgeschlossen sind, haben die Mitglieder des Kulturnetzes bereits jetzt einige Programmpunkte festgezurrt. So soll das Kulturfest in diesem Jahr am Donnerstag, 19. September, mit einer Filmvorführung starten. Das Kommunale Kino wird einen Film zeigen, der thematisch zum Schwerpunkt der Veranstaltung passt. Am Freitag, 20. September, findet dann im Kasch ein Konzert von Adjiri Odametey & Band statt, die nach Angaben des Kulturnetzes afrikanische Weltmusik auf die Bühne bringen. Im Anschluss daran gibt es für die Besucher noch ein landestypisches Buffet mit Speisen, die Frauen aus Kamerun zubereiten werden.

Programm im Kasch

Am Sonnabend, 21. September, sollen dann über den ganzen Tag verteilt verschiedene Programmpunkte im Kasch stattfinden. „Angedacht ist der Zeitraum zwischen 11 und 17 Uhr“, sagt Dürr. In dieser Zeit ist unter anderem eine Kleidertauschparty mit Modenschau im großen Saal geplant. „Im Foyer wären darüber hinaus Ausstellungen des Kunstvereins Achim, vom Café Wir zum Thema Upcycling und Fairtrade oder von der Stiftung Waldheim möglich“, zählen die Organisatoren die ersten Ideen auf.

Ein weiterer Programmpunkt ist derzeit bereits mitten in der Umsetzung. Die Achimer Geschichtswerkstatt hat zum Thema „Brücken bauen“ nämlich einen Schreibwettbewerb ausgelobt. Erste Beiträge dazu wurden bereits eingereicht. Die Preisverleihung für den Wettbewerb soll auch am Sonnabend im Rahmen des Kulturfestes im blauen Saal stattfinden.

Doch auch weitere Räume des Alten Schützenhofes sollen Austragungsort für verschiedenste kulturelle Angebote sein. So planen die Organisatoren etwa derzeit damit, dass im Seminarraum Spiele des Achimer Spieleentwicklers Michael Kiesling vorgestellt werden. Im Clubraum ist indes ein Bücher/Medientausch geplant, während im Gastrobereich eine „ArtNight“ des Aller Ateliers der Lebenshilfe im Landkreis Verden stattfinden soll.