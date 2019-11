Entfaltet sich von oben gesehen in seiner ganzen Pracht: der Verdener Weihnachtsmarkt. (Björn Hake)

Er sucht seinesgleichen. Der Verdener Weihnachtsmarkt setzt bereits seit Jahren Akzente in der Region. Beschränken sich die kleineren Märkte in der Umgebung meist nur auf ein Adventswochenende, sorgt der Verdener Budenzauber gleich mehrere Wochen lang für Lichterglanz und Glühweinduft.

Mit einem lieb gewonnenen Ritual wird der Weihnachtsmarkt an diesem Montag, 25. November, eröffnet, und zwar mit dem Anschnitt des berühmten Domstollens um 17 Uhr. Vor der feierlichen Eröffnung durch Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann ziehen die Kinder des Domkindergartens wieder gemeinsam mit dem Holtumer Bäckermeister Horst Rotermundt vom Gotteshaus bis zur Weihnachtsmarktbühne. Der Laternenzug wird von Drehorgelklängen untermalt.

Seit elf Jahren bereitet Rotermundt nun schon die beliebte Verdensie zu. Dafür wurde er sogar mit dem „Stollen-Oscar“, dem Zacharias, ausgezeichnet. Hefe, Mehl, Butter, Rosinen, Mandeln, Marzipan, Kirschwasser und Cranberries – diese Zutaten sind hinlänglich bekannt. Was der Bäckermeister aber auf gar keinen Fall preisgeben will, sind die Gewürze. Die machen den Stollen nämlich so einzigartig. Bevor er verzehrt werden kann, reift er mindestens einen Monat lang im Domkeller heran. In zwei Größen, 500 und 750 Gramm, ist das Gebäck für den guten Zweck erhältlich. 50 Cent von jedem verkauften Stollen fließen traditionell als Spende an den Domkindergarten.

Der ausrichtende Verein Veranstaltungen für Verden um Hüseyin Tavan weiß, dass der Markt ein Novum rund um Verden ist und Akzente setzt. „Der besondere Mix von Ausstellern aus dem handwerklich-künstlerischen Bereich, dem gastronomischen Angebot und dem vielfältigen Kulturprogramm macht den Markt zu einer Besonderheit“, sagen die Veranstalter. Das Konzept sei darauf auslegt, täglich ein kulturelles Unterhaltungsprogramm anzubieten. Um das Bühnenprogramm und die Umsetzung kümmert sich auch in diesem Jahr der Verdener Conférencier und Zauberer Ben Jayman.

Markt-Maskottchen darf nicht fehlen

„Es gibt ein Wiedersehen mit Herrn Lehmann, dem Schneemann“, erzählt Jayman mit leuchtenden Augen. Natürlich verrät er nicht, wer sich hinter dem Schaumstoffring und dem mit Sicherheitsnadeln befestigten Kopf verbirgt. Nur soviel: Das Kostüm kann niemand alleine anziehen. Es braucht immer eine helfende Hand, die von hinten den Reißverschluss zumacht. „Herr Lehmann ist in den vergangenen Jahren zum Publikumsliebling geworden“, freut sich Ben Jayman vom Verein Veranstaltungen für Verden über die große Resonanz. Viele Marktbesucher würden bereits gezielt nach ihm fragen. Für den 30. November (16.30 Uhr) und den 7. Dezember (17 Uhr) hat sich das beliebte Markt-Maskottchen bereits angesagt. Der Nikolaustag, 6. Dezember, ist natürlich für den Rauschebart im roten Mantel reserviert. Er besucht die Lütten ab 16 Uhr auf dem Verdener Weihnachtsmarkt.

Fortuna herausfordern können die Marktbesucher dagegen am 22. Dezember (16 Uhr) beim großen Weihnachtsmarkt-Bingo mit Ben Jayman. Die Zonta-Damen verwöhnen die Verdener am 30. November (10 Uhr) wieder mit ihren Keksen und die Löwinnen vom Lions-Club Kristina Regina laden für den 7. Dezember (10 Uhr) zur Weihnachtsmarkt-Tombola. Zu den musikalischen Höhepunkten auf dem Markt zählen unter anderem die Auftritte von Marcus Friedeberg am 28. November (17.30 Uhr) und am 17. Dezember um 17 Uhr. Als Frontmann der Bands Off Limits und Pangea ist der Oldenburger vielen Folk- und Rockfans bekannt. Im Repertoire hat er dabei wie immer Cover-Versionen und Eigenkompositionen. „Mal rasant und mitreißend, mal zart und virtuos – mit seinem ganz eigenen Musikstil erreicht der gefühlvolle Sänger die Herzen der Menschen“, sagt Jeanette Atherton, Sprecherin des Verdener Weihnachtsmarktes. Friedeberg begleitet sich dabei nicht nur auf seiner zwölfsaitigen Gitarre, sondern musiziert auch auf exotischen Instrumenten wie Didgeridoo und Darbuka.

Deutsche Musik mit Tina Härtel

Der deutschsprachigen Musik hat sich hingegen Tina Härtel verschrieben. Sie unterhält die Marktbesucher am 7. Dezember (18 Uhr) und 23. Dezember (17 Uhr) mit Chansons, Musical-Hits, Pop-Songs, Balladen und Schlagern. „Eine fröhliche und warmherzige Frau mit einer eindrucksvollen Stimme“, freut sich Jeanette Atherton auf ihre beiden Auftritte in Verden.

Gemeinsam mit Marco Neumann steht Marcus Friedeberg dann am 8. Dezember (17 Uhr) als Duo Pangea auf der großen Weihnachtsmarktbühne. Pangea sei viel mehr als nur Gitarre und Gesang, weiß die Markt-Sprecherin. „Durch die vielen Instrumente klingen sie wie eine komplette Band.“

Ein intimes Musikerlebnis mit Ausflügen in die Stilrichtungen Rock, Pop und Blues verspricht Andreas Cordes, der Junge mit der Gitarre, bereits an diesem Dienstag, 26. November. Ab 17.30 Uhr unterhält er das Publikum mit seiner Stimme und seiner Akustik-Gitarre.



Der Verdener Weihnachtsmarkt öffnet vom 25. November bis zum 29. Dezember täglich um 11 Uhr seine Pforten, sonntags allerdings erst um 13 Uhr. Lediglich über die Feiertage bleibt die Budenstadt geschlossen.