Jacqueline Ballandis leitet die Oytener Bücherei seit August 2018 und darf sich nun auf einen Umzug der Einrichtung einstellen. (Björn Hake)

Oyten. Raus aus dem Rathaus, rein in die frei stehende alte Schützenhalle an der Jahnstraße. Der künftige Standort für die Gemeindebücherei Oyten ist wohl gefunden. Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Soziales, Senioren und Sport hat sich am Montagabend mehrheitlich für den Umzug der Einrichtung ausgesprochen. Endgültig darüber befindet der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 17. Mai. Einigkeit herrschte zu dem Thema im Fachausschuss derweil nicht, doch fünf Ja-Stimmen reichten gegen zwei Enthaltungen aus dem Lager der SPD und einer Enthaltung der Grünen für eine Mehrheit.

Unterschiedliche Ansichten herrschten über die Tauglichkeit der alten Schützenhalle als künftige Bibliotheksräumlichkeit. „Den Standort könnte ich mir sehr gut vorstellen“, sagte etwa Johann Bollmann (SPD). Björn Meyer (Grüne) begrüßte zwar auch die Verlegung in die Ortsmitte, bezeichnete das frühere Schützendomizil jedoch als „wenig zukunftsfähigen Standort“ und „Notnagel“. Dieses biete zwar mehr Platz als es aktuell im Rathaus der Fall ist, allerdings erfülle es nicht die räumlichen Anforderungen für die Bücherei einer Gemeinde der Größenordnung Oytens, die Büchereileiterin Jacqueline Ballandis bereits in der vorigen Sitzung vorgestellt hatte.

Deutliche Vergrößerung

Einige Zahlen zum Vergleich: Momentan muss die Bücherei im Rathaus mit knapp 150 Quadratmetern zurechtkommen, alleine der große Saal im alten Schützenhaus ist fast 250 Quadratmeter groß. Hinzu kommt unter anderem noch ein großer, etwa 115 Quadratmeter großer Aufenthaltsraum. Doch um in Oyten ein Büchereikonzept nach dem Kriterienkatalog „Bibliothek mit Qualität und Siegel“ umzusetzen, wären insgesamt rund 800 Quadratmeter Gesamtfläche nötig.

„Wir wollen da richtig Remmi-Demmi machen“, betonte Ballandis am Montagabend, warum soviel Platz angestrebt werde. Der Bedarf in der Gemeinde sei da, etwa für Veranstaltungen und für Projekte mit Schulklassen. Und der Kriterienkatalog stamme auch nicht von ihr, sondern von der Büchereizentrale Niedersachsen, wo die „Profis“ sitzen. Zusätzlich zum Platz müsste demnach unter anderem auch der Medienbestand mehr als verdoppelt werden, um als Gemeinde den Kriterien gerecht zu werden. „Die Bücherei muss erweitert werden, um Angebote schaffen zu können.“ Ob die alte Schützenhalle dafür ausreicht, sieht Ballandis eher etwas skeptisch, wie sie auf Nachfrage bei der Sitzung anklingen ließ: „Ich denke, es könnte schwierig werden.“

„Keine utopischen Sachen“

Doch die von der Leiterin geäußerten Größenvorstellungen trafen nicht bei allen Politikern auf Verständnis. „Wir sollten in Oyten nicht so groß denken und keine utopischen Sachen machen“, befand Norbert Neisen (CDU). Und auch Bürgermeisterin Sandra Röse merkte an, dass eine Vergrößerung der Bücherei angestrebt werde, diese aber auch im zu realisierenden Rahmen ausfallen müsse. „Eine Verbesserung ist besser als nichts“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Und in der Beschlussvorlage der Verwaltung heißt es auch: „Die Räumlichkeiten sind groß genug, um dort die Gemeindebücherei zukunftsfähig aufzustellen.“ Zumal es auch derzeit keinen denkbaren Alternativstandort im Ortskern gibt, der den von der Büchereizentrale empfohlenen Raumbedarf erfüllen könnte.

Wie genau die Räumlichkeiten in der alten Schützenhalle genutzt und eventuell umgebaut werden müssen und wie das Grobkonzept für die Nutzung des Gebäudes aussehen soll, wird nun von der Verwaltung erarbeitet. Angestrebt werden neben einer Kooperation der Bücherei mit Kitas, Grundschulen und der IGS auch mögliche Nutzungen Dritter. Die Gemeinde kann sich etwa Integrationsarbeit oder Kulturveranstaltungen dort vorstellen. Auch von der Politik wurden am Montag einige Vorschläge geäußert. „Wir werden nun mit verschiedenen Beteiligten gemeinsam schauen, wo es Verknüpfungspunkte gibt“, kündigte Daniel Moos von der Verwaltung an. Das erstellte Konzept soll dann wieder der Politik zur Diskussion vorgestellt werden.