Im neuen Studio von Radio Weser TV an der Heilbronnstraße können Bürger auf Sendung gehen. (Sebi Berens)

Achim. Mitten in der Sonne stehen die Verantwortlichen von Radio Weser TV vor dem neuen Domizil des Bürgerrundfunks Achim an der Heilbronnstraße 7. Wer zum Schnack am Stehtisch stoppt, bekommt ein Glas Sekt oder Orangensaft und jede Menge Informationen über das, was im Innern des Studios passiert. Mit einem Tag der offenen Tür feiert der Sender den neuen Standort, der ihn tatsächlich der Sonnenseite ein Stück näher gebracht hat. Oder wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld kurz nach dem Anstoßen zur Mittagszeit sagt: "Es ist schön, dass der Bürgerrundfunk nicht länger ein Schattendasein in Uesen fristen muss." Denn das Studio musste aus der ersten Etage der Grundschule Uesen wegen der Umbauarbeiten ausziehen (wir berichteten), die Stadt zahlt aber auch die Miete fürs neue Domizil.

Und auch wenn die neuen Räume etwas kleiner sind, überwiegen offenbar die Vorteile des aktuellen, zentral gelegenen Standorts. Denn mehr Aufmerksamkeit ist ihm nun gewiss. Und gleich drei Schilder an der Außenwand zeigen dem aufmerksamen Betrachter, was sich nun im Innern befindet. "Klasse, dass die jetzt hier sind. Da werden sich sicherlich neue Gruppen finden", glaubt Ditzfeld, während ein Passant direkt die Chance nutzt, sich das neue Studio anzuschauen und erklären zu lassen.

Gewisse Qualität wird erwartet

Dabei ist auch Nicol Maillard, Chef von Radio Weser TV, gerne behilflich. Vier Hauptamtliche, dazu Honorarkräfte und Ehrenamtliche sorgen an den Standorten in Achim, Delmenhorst, Stuhr und Lilienthal dafür, dass Bürger ihre Ideen für eigene Sendungen umsetzen können. "Wir beraten und geben Hilfestellungen, denn eine gewisse Qualität wird erwartet", unterstreicht Maillard und fügt hinzu, dass dies nicht nur für die technische, sondern auch für die inhaltliche Komponente gelte. In Achim gebe es bislang vier Bürgergruppen, die regelmäßig auf Sendung gehen und lokale Themen unters radiohörende Volk bringen.

Je länger diese Gruppen oder Einzelkämpfer dabei sind und angelernt wurden, desto eher können sie eigenständig im Studio agieren. Dieses Recht aber müssten sich die Nutzer erarbeiten, es kann schließlich nicht jeder gleich eine Livesendung moderieren. Wer seine Ideen mit den Profis besprechen oder gar schon umsetzen möchte, kann donnerstags ab 16 Uhr ins Studio kommen. "Eventuell kommt irgendwann ein zweiter Tag hinzu", erzählt Maillard, aber es müsste ja auch immer eine Betreuung gewährleistet sein. Zwar sei grundsätzlich erlaubt, was gefällt, aber das Radio-Weser-TV-Team müsse die Inhalte zulassen.

Andererseits mache gerade die Tatsache den Charme des Bürgerrundfunks aus, "dass auch mal grenzwertige Musik gespielt wird, aus der Hip-Hop-Szene etwa". Wie Maillard schildert, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Bürger seine Musiksammlung in einer Sendung zum Einsatz bringt. "Wir haben da ein Auge drauf, auf der anderen Seite wollen wir uns ja aber abheben von anderen Sendern", umschreibt er das Spannungsfeld, in dem sich Radio Weser TV befindet. Und da hilft ein Alleinstellungsmerkmal natürlich, um bemerkt zu werden. Wenngleich Maillard erklärt, dass die Menschen nach wie vor ungebrochen gerne Radio hören.

Und er kann sich vorstellen, dass die Achimer nun auch gerne mehr Radio machen möchten als bisher. Ratsherr Wolfgang Mindermann etwa konzipiert gerade ein eigenes Format, bei dem er durch Achim spazieren will und auch Rathauschef Ditzfeld könnte sich vorstellen, "ein Mal im Monat regelmäßig für zehn Minuten das Neueste zu erzählen".

Zur Sache

Bürgerfunk

Der Bürgerfunk Bremer Umland e. V. (ehemals "Offener Kanal Umland") ist ein regionaler Bürgersender, der allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht. Sie gestalten eigenverantwortlich Radio- und Fernsehsendungen, in denen sie über lokale und regionale Ereignisse aus Kultur, Politik und Gesellschaft informieren. Der Verein wurde von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt lizensiert und betreibt weitere Medienbüros in Delmenhorst, Lilienthal und Stuhr. Radio Weser TV ist ein Zusammenschluss der vier lokalen Bürgerrundfunksender. Gesendet wird auf der Frequenz 92,5 MHz.