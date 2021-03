Wie am Verkehrsknotenpunkt Stern in Bremen möchten Bürger, dass eine rote Fahrspurmarkierung samt Piktogrammen und Richtungspfeilen auch das Radfahren im Gieschen-Kreisel sicherer machen – dort müssen Radler nämlich nicht absteigen. (Frank Thomas Koch)

Am Gieschen-Kreisel in Achim haben Fußgänger und Radfahrer Vorrang. Autofahrer dürfen, wenn sie in den Kreisverkehr hinein fahren, nicht blinken, aber sie müssen es, wenn sie wieder heraus fahren wollen. Bahnen sich dann aber Passanten mit oder ohne Rad an, die die Ein- oder Ausfahrten kreuzen möchten, müssen Autofahrer zurückstecken und warten. Einfache Regeln. Sollte man meinen. Auf der Bürgerbeteiligungsplattform „achim-dialog“ hat nun aber ein Achimer eine Initiative gestartet, der sich dafür ausspricht, dass der Kreisverkehr dringend beschildert gehört mit Hinweisen, dass Radfahrer absteigen müssen.

Erwartungsgemäß bekam er auf der Plattform sofort Gegenwind und in diesem weht ein ernst gemeinter Vorschlag mit, der die Sicherheit der Radfahrer im Gieschen-Kreisel erhöhen soll – in einer Gegeninitiative heißt es: „Es gibt tatsächlich noch Autofahrer, die glauben, dass Radfahrer am Gieschen-Kreisel absteigen müssen. Und das, obwohl der Radweg eigentlich unmissverständlich neben dem Fußgängerüberweg eingezeichnet ist. Offensichtlich nicht deutlich genug“. Das möchte dieser Antragsteller ändern, der bereits mehr als ein Dutzend Unterstützer gefunden hat, damit das Thema in ein Fachausschuss gelangt.

Dazu hat er nach Bremen geschaut, wo im Verkehrsknotenpunkt Stern der Radweg rot eingefärbt und zusätzlich mit Fahrradpiktogrammen kenntlich gemacht wurde. „Spätestens dann müsste jedem Autofahrer klar sein, dass es sich hierbei um einen Radweg neben dem Zebrastreifen handelt. Und, dass die Radfahrer nicht absteigen müssen, um die Vorfahrt zu bekommen“, heißt es in dem Antrag. In dem wird aber auch eingeräumt, dass „viele Radfahrer den Kreisel tatsächlich verbotenerweise falsch herum befahren“. Daher sollte die vorgeschriebene Fahrtrichtung auch gekennzeichnet werden.

Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster bestätigt, dass Radfahrer am Gieschen-Kreisel nicht absteigen müssen und Vorrang haben. „Gleichwohl gilt das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme“, sagt er und fügt hinzu, dass sich vieles auch per Augenkontaktaufnahme regeln lasse. Dass es dort regelmäßig zu Unfällen oder Konflikten komme, könne er so nicht nachvollziehen. „Auch für eine hohe Anzahl von Beinahe-Unfällen habe ich keine Anhaltspunkte.“ Und so fehlen ihm die Hinweise, dass eine rote Markierung auf der Fahrbahn an dieser Stelle notwendig wäre. Das sei keine Kosten-, sondern eine Bedarfsfrage.

Eine rote Radspurmarkierung möchten die Unterstützer der Initiative ebenfalls an der Autobahnabfahrt Achim-Nord an der L 167 gegenüber der Feuerwehr sehen, wo sich ein Unfallschwerpunkt für Radfahrer befindet. „Ein deutlich rot markierter Radweg über die gesamte Radwegstrecke auf der Straße über die Auf- und Abfahrt würde mehr Sensibilität für Radfahrer erreichen, als nur das bisherige Schild“, ist der Antragsteller überzeugt. Denn trotz des Stoppschildes und des Hinweises „Unfallschwerpunkt“ für Autofahrer komme es oft zu kritischen Vorfällen. Das kann Schuster bestätigen und das belegen auch die Unfallzahlen. Die Polizei hatte von 2017 bis 2019 dort elf Unfälle registriert, bei denen Menschen verletzt wurden. Als Gründe waren im Jahresbericht neben dem Vorfahrtsverstoß der Autofahrer bei der Hälfte der Unfälle das Befahren des Radwegs in falscher Richtung angegeben. Schuster betont: „Dort würde ich einen roten Streifen für sinnvoller halten als am Kreisel“. In jedem Fall müsste die Stadt für derlei Markierungen Einvernehmen mit der Polizei und der Landesbehörde für Straßenbau herstellen.