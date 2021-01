Die Grünen haben eine Alternative zur Plattform "achim-dialog" ins Spiel gebracht, die der Stadtverwaltung jedoch in verschiedenen Punkten missfällt. (Björn Hake)

Der Achimer Stadtverwaltung und den Parteien ist es auch nach viereinhalb Jahren des Betriebs nicht gelungen, bei ihren Einwohnern das Interesse an der Online-Bürgerbeteiligungsplattform „achim-dialog“ nachhaltig zu wecken. Von den rund 24 000 Wahlberechtigten in Achim hat sich bisher ein Prozent für die Plattform registrieren lassen. Dabei könnte politische Mitgestaltung kaum weniger Hürden haben: Von Bürgern angestoßene Initiativen, für die sie nur wenige Stimmen Zuspruch benötigen, werden automatisch von einem der Fachausschüsse des Rates behandelt. Anderswo sind dafür ganze Bürgerbegehren mit Tausenden von Unterschriften erforderlich.

Aber die jüngste Initiative auf der Plattform ist mittlerweile über acht Monate alt, so lange schon dümpelt die Plattform quasi vor sich hin und das, obwohl ihr Betrieb die Stadt immerhin rund 7000 Euro jährlich kostet und der Aufbau der Plattform rund 3500 Euro gekostet hatte. „Kritikpunkt sind immer wieder die Kosten im Verhältnis zu den Nutzerzahlen“, stellt daher nicht nur die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beim Blick auf die Fakten fest. Sie haben nun beantragt, dass die Stadtverwaltung einmal zum Vergleich das kostenlose Beteiligungssystem „Consul“ prüfen und die Programme gegenüberstellen möge. Denn die Achimer Grünen betonen: „Wir wollen weiterhin an einer Bürgerbeteiligungsplattform festhalten, da sie eine zeitgemäße und einfache Möglichkeit der Bürgerbeteiligung darstellt, insbesondere in Zeiten von Abstandsregelungen.“

Abstimmungen sind möglich

Wie die Grünen-Fraktion in ihrem Antrag ausführt, können Bürger auch mit der Plattform Consul „Vorschläge einbringen und Debatten führen, die der Politik Zugang zur öffentlichen Meinung verschafft“. Neben dem Austausch der Einwohner untereinander ermögliche diese Lösung auch Abstimmungen. „Consul ist kostenlos und kann von der Haus-IT installiert und gepflegt werden“, sagen die Grünen.

Die Stadtverwaltung indes ist skeptisch und empfiehlt der Politik, „sowohl aus den inhaltlichen Leistungsaspekten, als auch aus Kosten- und Aufwandsgründen derzeit keine Umstellung vorzunehmen und die Entwicklung des Projektes Consul weiter zu beobachten“. Denn weder finanziell, noch inhaltlich und qualitativ biete eine Umstellung auf Consul für die Stadt Achim derzeit Vorteile gegenüber dem eingeführten Verfahren achim-dialog, hält die Verwaltung unmissverständlich fest. Eine Umstellung soll aber dann nochmal geprüft werden, sobald Consul vom Leistungsstand achim-dialog, das auf Liquid Feedback basiert, übersteigt.

Die Prüfung der Verwaltung hat nämlich ergeben, dass Consul in Deutschland wenig verbreitet sei – etwa in München, Detmold, Castrop-Rauxel benutzt werde. Registrierungen würden beispielsweise, anders als in Achim, ohne Authentifizierung möglich sein. So könnten einfachste Abstimmungsverfahren nach dem Zählprinzip von Klicks stattfinden – jeder neue Login einer Person ermöglicht einen weiteren Klick. Abstimmungsergebnisse könnten so verfälscht werden. Die Verwaltung hat sich in Detmold schlau gemacht, wo Consul seit Juli 2020 benutzt wird. „Es konnten problemlos Accounts mit beliebiger Mailadresse erstellt und an den Abstimmungen und Diskussionen der Orte als Außenstehender teilgenommen werden“, teilt die Verwaltung nun den Fraktionen in ihrer Antwort mit. Eine echte Bürgerbeteiligung wie mit achim-dialog gebe es daher nicht.

Kritik übt die Verwaltung ebenfalls an den zu erwartenden Kosten, die sie auf jährlich etwa 7700 Euro beziffert, mehr als achim-dialog. Sollte dennoch eine Umstellung auf Consul gewünscht werden, sei mit großem Aufwand zu rechnen und auch mit zusätzlichen Kosten für die Neuinstallation in Höhe von rund 7000 Euro. „Die dann noch notwendigen Anpassungen der Grundinstallation über Dienstleistungen werden geschätzt nicht unter 10.000 Euro liegen“. Daneben fiele erheblicher Personalaufwand in der städtischen IT und im Bürgermeisterbüro an. Davon unabhängig könne der Dienstleistungsvertrag für achim-dialog monatlich mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.

Der Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal befasst sich in öffentlicher Sitzung am Donnerstag, 18. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus mit dem Thema.