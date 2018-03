Ein Bild, das in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören wird. Denn die Tennishalle in Sagehorn wird durch die Verlegung des Haltepunktes weichen müssen. Was ansonsten im Bereich rund um die Schienen geschehen wird, ist bisher von offizieller Seite noch nicht weiter diskutiert worden. Auf Einladung der Sagehorner Ratspolitiker durften nun die Bürger einmal ihre Vorstellungen dazu vortragen. (Björn Hake)

Viel wurde zuletzt über die Pläne der Deutschen Bahn AG für den neuen Haltepunkt in Sagehorn geredet, die diese im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens im vergangenen November veröffentlicht hatte. Denn das, was für die neue Station, die rund 800 Meter weiter westlich vom aktuellen Bahnhof entfernt entstehen soll, von der Bahn vorgesehen ist, stieß in der Gemeinde Oyten auf wenig Begeisterung. Fehlender Lärmschutz oder unkonkrete und nicht nachvollziehbare Kosten waren unter anderem die Kritikpunkte, weswegen zahlreiche Sagehorner Bürger und auch die Gemeindeverwaltung Eingaben in dem Verfahren getätigt haben.

Eine andere Frage spielte bisher im Rahmen der Pläne zur Verlegung der Haltestelle indes noch gar keine Rolle. Nämlich die, wie das Umfeld dort gestaltet werden soll. Das liegt auch daran, dass die Zuständigkeit aktuell noch nicht final geklärt ist. Die Bahn sieht die Gemeinde Oyten in der Pflicht, da es sich um eine Renovierung der Haltestelle handele.

In der Oytener Verwaltung sieht man das Vorhaben aber vielmehr als einen Neubau. In diesem Falle wäre die Bahn auch für die Herrichtung des Umfeldes zuständig. Damit die Gestaltung auf der Nord- und der Südseite der Schienen aber nicht erst auf die Agenda kommt, wenn entschieden ist, dass diese in den Händen der Gemeinde liegt, hatten die Ratsmitglieder aus Sagehorn für Mittwochabend zu einer öffentlichen Diskussionsrunde in den Rathaussaal geladen.

Parkplatzstandort gesucht

"Jede Wortmeldung ist willkommen", hatte Günter Block-Osmers, der die Veranstaltung mit seinen Ratskollegen Reinhard Lueßen und Hermann Wahlers leitete, zu Beginn erklärt und viele der etwas mehr als 50 anwesenden Bürger nutzten dieses Angebot, um Anmerkungen zu den vom Trio im Vorfeld erarbeiteten Aspekten zu machen.

Direkt das erste Thema, die "Parkplatzgestaltung", machte dabei deutlich, dass es, egal wie eine Entscheidung aussehen wird, in jedem Fall unzufriedene Gesichter geben wird. Denn natürlich hätten die Anwohner der Südseite gerne, dass alle neu zu errichtenden Parkplätze – etwa 150 Stück – nördlich der Schienen entstehen. Die Bewohner dort präferieren naturgemäß natürlich das genaue Gegenteil. Andere sprachen sich für eine faire Aufteilung aus, während wiederum von anderer Seite der klare Wunsch geäußert wurde, in jedem Fall nur einen Parkplatz zu bauen. Einigkeit herrschte beim Thema Parken hingegen bei der Befürchtung, dass es vermehrt zum Wildparken in den Straßen kommen werde.

Für viel Diskussionsstoff sorgte auch die mögliche optische Integration der Villa Rotstein oder die Nutzung der dortigen Fläche, falls das stark sanierungsbedürftige Gebäude abgerissen werden müsste. Letztlich konnte man sich nur darauf einigen, diesen Bereich "schön" gestaltet haben zu wollen. Etwas konkreter und eindeutiger fielen die Ansichten etwa dahingehend aus, dass zusätzlicher Lärmschutz erforderlich sei, die Parkflächen gepflastert sein sollen, Fahrradstellplätze (aber keine Fahrradboxen) und zusätzliche Querungshilfen benötigt werden und eine Barrierefreiheit in allen Bereichen gegeben sein müsse.

Die Veranstaltung ließ auch Raum für eher spezielle Wünsche, wie etwa ein neues Radwegesystem, die Überdachung der Brücke, den für Einwohner beitragsfreien Ausbau der betroffenen Straßen, einen Spielplatz, ein elektronisches Parkleitsystem oder gar einen Minigolfplatz. Was von alldem letztlich umgesetzt werden kann, steht in den Sternen. "Wenn es die Bahn macht, dann gibt es eine 0815-Version", war sich Wahlers sicher, dass die Bürgerinteressen dann keine Rolle spielen. Die Gemeinde derweil hat bereits angedeutet, bei einer Zuständigkeit die Wünsche mitberücksichtigen zu wollen. Doch zu welchem Grad, das muss ebenfalls abgewartet werden. "Wir schreiben alle gesammelten Punkte nun zusammen und übergeben es dann an die Verwaltung", erklärte Wahlers das weitere Vorgehen.

Derweil wird weiter auf die Antworten der Deutschen Bahn AG zu den Eingaben aus der Gemeinde Oyten gewartet. Danach folgt dann ein Erörterungstermin. Genaue Zeitpläne gibt es vonseiten der Bahn weiterhin nicht. "Ich habe aber gehört, dass 2019 mit dem Bau begonnen werden soll", sagte Block-Osmers. In absehbarer Zeit müssten dann also auch die Umfeldplanungen richtig Fahrt aufnehmen.