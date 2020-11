Ab dem 13. Dezember kommt es für den Bürgerbus Achim zu Fahrplanänderungen. (Jonas Kako)

Mitte Dezember ist es soweit. Genau am Sonntag, 13. Dezember, treten im VBN-Gebiet die neuen Fahrpläne in Kraft, die auch den Achimer Bürgerbus und seine Routen betreffen. „In dem Zusammenhang haben wir einige Änderungen an unseren Linien vorgenommen – damit verbunden ist auch die Einrichtung neuer, attraktiver Haltestellen“, hat Armin Westendorf für den Verein mitgeteilt.

So endet ab dem 13. Dezember die letzte Tour der Linie 791 abends für Einstiege bereits am Achimer Krankenhaus, „da es in Fahrtrichtung Uphusen dann erfahrungsgemäß keine zusteigenden Fahrgäste mehr gibt“. Für Passagiere im Bus, die in Richtung Uphusen weiterfahren möchten, sei der Ausstieg aber weiterhin möglich. Außerdem werde die kaum frequentierte Haltestelle „Gerh.-Hauptmann-Str.“ nicht mehr angefahren.

Große Veränderungen kommen auch auf die Linie 793 zu, die der Bürgerbusverein künftig entgegen der bisherigen Fahrtrichtung führen wird. Sie fährt zunächst über das Freibad zur Vogelsiedlung, dann über Embsen nach Laheit und Borstel und wieder zurück über das Magdeburger Viertel zum Markt und zum Bahnhof. Dazu gibt es einige neue Haltstellen, etwa „Am Freibad“, „Albertstraße“ und „Rathaus“. Die vorhandenen Haltestellen im Bereich Embsen, Borstel und Achim Nord wechseln auf die jeweils andere Straßenseite. Der Bürgerbusverein ist sich bereits jetzt sicher: „Insbesondere die Änderungen der Linie 793 werden dafür sorgen, dass sich verkehrsbedingte Verspätungen minimieren“.

Für die Linie 794 entfallen die Haltestellen „Golfclub“ und „Siedlung Waldweg“. Stattdessen werden neu die Haltestellen „Pappelstr“. und „Waldweg“ angefahren. Dort endet künftig die letzte Tour abends für Einstiege an der „Autobahnbrücke“, „da auch auf dieser Linie im weiteren Verlauf erfahrungsgemäß keine Fahrgäste mehr zusteigen“, wie der Verein weiß. Für Passagiere im Bus, die in Richtung Badenermoor weiterfahren, sei der Ausstieg auch hier natürlich weiterhin möglich.

Über die den Bürgerbus betreffenden Änderungen hinaus wird in Achim ab dem 13. Dezember laut Stadtverwaltung auch das generelle Busnetz ausgebaut. Unter anderem gibt es mit der Buslinie 705 eine neue Buslinie, die dann den Achimer Bahnhof über die Gewerbegebiete Achim-Ost, Uesener Feld, Baden und Gewerbepark Uesen mit dem Bahnhof Baden verbinden. Ziel der Stadt Achim ist es, dass mehr Menschen vom eigenen Auto auf den Bus- und Bahnverkehr umsteigen oder ihr Fahrrad nutzen. Deswegen soll zum einen das Busnetz, zum anderen das Radwegenetz ausgebaut und attraktiver gestaltet werden.

Die neuen Bürgerbus-Fahrpläne wird der Verein an den Sonnabenden, 5. und 12. Dezember, auf dem Achimer Wochenmarkt verteilen. Sie liegen darüber hinaus in vielen Achimer Geschäften zur Mitnahme aus. Informationen zu den aktuellen Fahrplänen und Tarifen des Achimer Bürgerbusses gibt es online unter der Adresse www.buergerbus-achim.de.

Weitere Informationen

Eine aktuelle Änderung, die vor dem Fahrplanwechsel greift, nämlich am 30. November und 1. Dezember, betrifft die Linie 793: An den beiden Tagen wird die Feldstraße wegen Kanalbauarbeiten erneut zwischen der Straße Am Marktplatz und der Asmusstraße gesperrt. Wie schon Ende Oktober könne die Linie 793 daher die Haltestelle „Kasch“ während der Sperrung nicht erreichen. „Wir bitten unsere Fahrgäste, auf andere Haltestellen auszuweichen, da diese von der Sperrung nicht betroffen sind“, informiert der Verein.