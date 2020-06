Seit 2011 fährt Bert durch die Samtgemeinde. Damit könnte bald Schluss sein. Der Grund: Es fehlen Fahrer. (Björn Hake)

Steht der Thedinghauser Bürgerbus vor dem Aus? Der Eindruck entstand auf dem jüngsten Fahrertreffen. Der Vorsitzende des Vereins Bürgerbus Samtgemeinde Thedinghausen, Wolfgang Kaib, erläutert die Hintergründe: „Wir können die wegen der Corona-Pandemie entstandenen Ausfälle an Fahrern nicht kompensieren. Wir alle gehören einer der Risikogruppen an, und es kann überhaupt keine Diskussion geben, wenn zur Zeit jemand gesundheitliche Risiken als Hindernis fürs Fahren benennt. Hinzu kommt, dass bei einigen Fahrern und zwei Neuen unter Verweis auf die Corona-Pandemie Untersuchungstermine in Arztpraxen verschoben wurden mit der Folge, dass deren Personenbeförderungsscheine nicht verlängert und gar nicht erst ausgestellt werden konnten.“

Der Bürgerbusverein warb bereits vor der Corona-Pandemie um neue Fahrer (wir berichteten). Der Erfolg blieb laut Kaib aber aus. „Wir haben den Betrieb nur aufrechterhalten können, weil sich Einzelne weit über jegliche Erwartungen hinaus ins Zeug gelegt haben und immer wieder eingesprungen sind, wenn es Ausfälle gab. Nicht nur in unserem Alter kann jemand mal kurzfristig erkranken, und jeder hat das Recht auf private Termine“, sagt Kaib. Im Klartext: „Die Personaldecke ist derzeit so dünn, dass sich eine Wiederaufnahme des Fahrbetriebes verbietet, weil erkennbar ist, dass die zum Fahren bereiten und sich in der Lage dazu befindlichen Fahrer überfordert wären. Mit dem ehrenamtlichen Engagement entstehen zwar auch Pflichten, denen unsere Fahrer bisher vorbildlich entsprochen haben, aber gleichzeitig gibt es auch Grenzen.“

Seit 2011 unterwegs

Die Idee des Bürgerbusses stammt ursprünglich aus Großbritannien. In den Niederlanden fand sie dann als „Nachbarschaftsbus“ große Verbreitung, bevor sie 1985 erstmals in Deutschland zur Anwendung kam. Bundesweit verkehren mehr als 400 Bürgerbusse – 64 davon in Niedersachsen. Und auch im Landkreis Verden sind diese Busse erfolgreich unterwegs, in Achim, Oyten, Ottersberg, Kirchlinteln und eben Thedinghausen. Lediglich in der Stadt Verden, der Gemeinde Dörverden und dem Flecken Langwedel kommen die Menschen vor Ort noch nicht in den Genuss dieses zusätzlichen Nahverkehrsangebots.

Der Verein Bürgerbus Samtgemeinde Thedinghausen wurde Mitte September 2010 gegründet, die Erfolgsgeschichte von Bert begann dann 2011, als er das erste Mal über die Straßen rollte. Übrigens: Der Name Bert ist nicht ganz ohne Hintergedanken ausgesucht worden. Er steht für die Gemeinden, durch die der Bus fährt, also: Blender, Emtinghausen, Riede und Thedinghausen.

Nun zieht der Wofgang Kaib ein ernüchterndes Fazit: „Wir können die bestehenden Ausfälle nicht kompensieren. Wenn sich nicht kurzfristig weitere Fahrerinnen und Fahrer finden lassen und mitmachen, werden wir den Fahrbetrieb einstellen müssen.“ In zwei Wochen wird auf einem weiteren Fahrertreffen darüber entschieden, wie es weitergeht. Wer sich bis dahin kurzfristig entschließt mitzumachen, möge sich bei Vorsitzendem Wolfgang Kaib telefonisch unter 0 42 04 / 53 95 melden.