Bert der Bürgerbus fährt in der Samtgemeinde Thedinghausen nach neuem Fahrplan. (Björn Hake)

Nach den Sommerferien verkehrt Bert der Bürgerbus in der Samtgemeinde Thedinghausen nach neuem Fahrplan. Die Änderungen, die von Donnerstag, 27. August, an gelten, betreffen in erster Linie die Fahrten der Linie 786 von Thedinghausen nach Blender und zurück. „Für diese Tour haben wir wieder etwas mehr Zeit eingeplant“, sagt der Vorsitzende des Vereins Bürgerbus Samtgemeinde Thedinghausen, Wolfgang Kaib. Als Folge davon wurde die Fahrtenfolge am Vormittag geändert, weil sonst das Achimobil in Uesen nicht erreicht worden wäre – an der dortigen Grundschule haben Fahrgäste Gelegenheit, mit dem Achimer Bürgerbus weiterzufahren.

Der Bürgerbus fährt die Linien 785 und 786 nacheinander ab. Somit muss keine Fahrt in Thedinghausen enden, sondern man fährt im Bus weiter, bis man sein Ziel erreicht hat – das kann in Blender, Riede, Emtinghausen oder Uesen liegen­, teilt der Verein mit.

Wie gehabt, besteht Gelegenheit, in Busse nach Verden, Syke und Bremen umzusteigen: am Busbahnhof am Marktplatz in Thedinghausen, an den Haltestellen „Kreuzung“ in Emtinghausen und „Kreisstraße“ in Blender. Die passende Fahrkarte dafür kann gleich zu Beginn der Fahrt im Bürgerbus gelöst werden.

Umwege vermeiden

Mit dem neuen Fahrplan wagt der Verein ein Experiment. „Wir gehen einen ersten kleinen Schritt in ein Neuland“, kündigt Kaib an und erklärt: „Dazu haben wir am Rande des Betriebsablaufes eine Strecke festgelegt, an der die Haltestellen nur zum Ausstieg und dabei auch nur bei Bedarf angefahren werden. Das wollen wir ausbauen. Ziel ist ein bedarfsgerechterer Betrieb, bei dem Fahrten ohne Fahrgäste eingespart und unnötige Umwege des Busses vermieden werden. Vielleicht können wir dabei umgekehrt zusätzliche Bedarfshaltestellen festlegen, um den Fußweg der Fahrgäste von der Haltestelle zur Wohnung zu verkürzen. Das ist jedoch noch Zukunftsmusik.“

Die neuen Fahrpläne sind im Bürgerbus, im Rathaus, in Banken, Sparkassen, Geschäften und Gaststätten in der Samtgemeinde zu bekommen. Außerdem können die Pläne im Internet auf der Seite www.buergerbus-samtgemeinde-thedinghausen.de heruntergeladen werden. Die Fahrpläne und die Verbindungen mit anderen Buslinien sind auch im VBN-Fahrplaner online unter www.vbn.de und unter www.oepnv-verden-sued.de sowie mit den VBN-Apps für mobile Geräte abrufbar.