Die Regeln für Bürgerfragestunden in Achim sollen auf Wunsch der Grünen künftig transparenter erklärt werden. (Björn Hake)

Die jüngste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 19. Februar hatte, wie berichtet, allein durch ihre Länge von mehr als vier Stunden sowie die Bürgerfragestunden den Vogel abgeschossen – und nun hat sie ein politisches Nachspiel. Die Grünen haben dazu einen Antrag gestellt, der für mehr Transparenz über die Gepflogenheiten und Regeln in politischen Sitzungen sorgen soll. Apropos Transparenz: Zur Kenntnis gibt die Verwaltung den Fraktionen den Antrag in einer nicht öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 12. März, danach soll er – ebenfalls hinter verschlossenen Türen – in einer Arbeitsgruppe besprochen werden. Das sei „mit den Fraktionen des Rates vorbesprochen und vereinbart“, hat die Stadtverwaltung dazu mitgeteilt. Neben einer Optimierung des Sitzungsdienstes und der Sitzungsabwicklung soll dann auch „die rechtlich einwandfreie Ausgestaltung und Durchführung der Einwohnerfragestunde“ thematisiert werden.

Aus Sicht der Grünen war die Bürgerfragestunde in besagter Sitzung, in der Werner Meinken (SPD) den Vorsitz und damit die Sitzungsleitung inne hat, „ausgeufert“. „Vorrangig sollte die Verwaltung die Beantwortung übernehmen und der Ausschussvorsitzende sich auf die Moderation beschränken“, heißt es nun in dem Antrag. Auch, dass die Sitzung laut Geschäftsordnung erst per Zustimmung des Ausschusses für eine eingeschobene Bürgerfragestunde unterbrochen werden muss, war nicht berücksichtigt worden. Ebenso wenig hatte Meinken die Sitzung nach drei Stunden abgebrochen, so wie es die Geschäftsordnung eigentlich vorsieht. „Sie dauerte deutlich länger und wurde dennoch nicht zu Ende gebracht“, heißt es von den Grünen. Sie möchten, dass vor jeder Sitzung der oder die Ausschussvorsitzende die Bürger über die Spielregeln deutlich informiert.

Oft Statements statt Fragen

Denn in den Bürgerfragestunden dürfen Achimer eigentlich nur Fragen stellen, nutzen die Möglichkeit zur Rede aber gerne mal für Statements in eigener Sache oder, um (zum Teil auch persönliche) Vorwürfe in Richtung Stadtverwaltung oder Politiker loszuwerden. Daher haben es dann diejenigen Bürger schwer, die tatsächlich Fragen haben, sie fühlen sich nicht richtig gehört oder sind argwöhnisch. Wie ein Teilnehmer besagter Sitzung unserer Redaktion geschrieben hat, glaubte er, „dass man die Sitzung in die Länge ziehen wollte, um einige betroffene Bürger zum Thema Achim-West zur Aufgabe zu bewegen. Durch die Überlänge der Sitzung ist das Konzept zum Teil auch aufgegangen. Viele Interessierte haben die Sitzung vorzeitig verlassen.“ Direkt vor der Sitzung hatte es im Rathaus nämlich eine Demonstration von rund 30 Bürgern gegen Achim-West gegeben.

Gerne wird regelmäßig von der Verwaltung und den Ausschussvorsitzenden in den Fragestunden betont, dass keine Fragen beantwortet würden, die später noch zu einem Tagesordnungspunkt der Sitzung diskutiert würden. Das findet sich in der Geschäftsordnung des Rates allerdings so nicht wieder, in Paragraf 17 heißt es dazu:„Jeder Einwohner kann Fragen zu Beratungsgegenständen der Ratssitzung und zu anderen Angelegenheiten der Stadt stellen. Der Fragesteller kann bis zu zwei Zusatzfragen anschließen, die sich auf den Gegenstand seiner ersten Frage beziehen müssen. Die Fragen werden vom Bürgermeister beantwortet. Anfragen an einzelne Ratsmitglieder, Fraktionen oder Gruppen werden von diesen selber beantwortet.“ Darüber hinaus regelt der Paragraf, dass die Fragestunde 15 Minuten nicht überschreiten sollte und eine Diskussion nicht stattfinde.

Außerdem haben die Grünen noch beantragt, dass Anfragen von Ratsmitgliedern online im Ratsinformationssystem über die Internetseite der Stadt öffentlich einsehbar sein sollen. Das ist bisher nicht der Fall: Wenn Anträge oder Anfragen nicht ausdrücklich einem Ausschuss zugeordnet sind, sind sie nicht ohne Weiteres für Bürger und Politiker auffindbar.