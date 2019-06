Wenn Bürgermeister Rainer Ditzfeld erst vom „geilen Stadtfestwetter“ spricht und dann doch den großen Holzhammer für den Fassbieranstich freiwillig weitergibt, muss etwas Besonderes an diesem Achimer Stadtfest sein, das am Freitagabend eröffnet wurde. Und tatsächlich: Janis Rozenberg, Bürgermeister der langjährigen Achimer Partnerstadt Cesis, durfte sozusagen als Stargast den Hammer schwingen.

Nur ein Schlag

Das tat er, nachdem er wie Ditzfeld einige Worte an die Schaulustigen gerichtet hatte, mit ziemlicher Präzision – ein Schlag genügte. Und so konnte das dreitägige Stadtfest, das zum dritten Mal von der Unternehmergemeinschaft Achim und von So Light ausgerichtet wird, bereits zum Auftakt mit einer Überraschung aufwarten. Das vollständige Programm lässt sich online unter www.achimer-stadtfest.de einsehen.