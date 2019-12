Die Bürgerstraße in Thedinghausen war zuletzt häufiger schon Thema in der Politik, nachdem sich Anwohner aufgrund des Verkehrsaufkommens beschwert hatten. (Michael Braunschädel)

Wenn es nach dem Willen der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Thedinghausen geht, dann sollen an Gemeindestraßen künftig heimische Laub- oder Obstbäume gepflanzt werden. Was naturgemäß eher nach einem Thema klingt, das Grüne Politiker auf der Agenda haben, wollen nun die Christdemokraten in der Gemeinde forcieren. Dafür haben sie einen entsprechenden Antrag formuliert, der an diesem Dienstag, 10. Dezember, im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss auf der Tagesordnung steht. Beginn der öffentlichen Sitzung in Döhlings Gasthaus in Morsum ist um 19.30 Uhr.

„Der Klimawandel kann einer Studie zufolge durch nichts so effektiv bekämpft werden wie durch Aufforstung und Anpflanzung“, schreibt die CDU und beruft sich dabei auf eine Studie der Technischen Hochschule Zürich. „In den vergangenen Jahren sind an den bestehenden Gemeindestraßen keine größeren Anpflanzungen erfolgt, außerdem sind altersbedingt und durch Wind und Witterung Bäume immer weiter dezimiert worden.“

Dem will die CDU entgegenwirken. „Wir beantragen, dass die Verwaltung die Anpflanzung von heimischen Laub- oder Obstbäumen, ein- oder zweireihig, an den Gemeindestraßen prüft und dem Rat zur weiteren Prüfung vorlegt. Die ersten Anpflanzungen sollen kurzfristig erfolgen und kontinuierlich über die nächsten Jahre weiter betrieben werden. Ferner halten wir es für sinnvoll, ein Baumkataster anzulegen“, schreibt Arno Thalmann, Fraktionsvorsitzender der CDU, in dem Antrag.

Schon konkrete Straßen im Blick

Thalmann und seine Partei haben auch schon einige Straßen in der Gemeinde im Blick, an denen sie sich gut vorstellen könnten, dass dort Bäume gepflanzt werden. Dazu gehören unter anderem der Bruchweg, die Lange Minte, die Bruchstraße in Beppen oder der Kiesweg in Dibbersen.

Apropos Straßen. In der Sitzung wird es auch wieder um die Bürgerstraße in Thedinghausen gehen. Ein Thema, das zuletzt oft auf der Tagesordnung stand. Wie bereits berichtet, wünschen sich viele Anlieger der Bürgerstraße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h. „Im Rahmen der Sitzung des Arbeitskreises Verkehr wurde von allen Beteiligten festgestellt, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung nur in Verbindung mit baulichen Maßnahmen zielführend ist“, schreibt dazu die Verwaltung.

Verlagerung des Verkehrs beachten

In der Vorlage heißt es weiter, dass die Verwaltung grundsätzlich auch einen Handlungsbedarf an verkehrsregelnden Maßnahmen für die Bürgerstraße sehe. „Hierbei ist aber zu bedenken, dass dadurch eine Verkehrsverlagerung stattfinden wird. Durch diese Verlagerung werden insbesondere die Anwohner der Landesstraße 203 im Bereich vom Rathaus bis zur Bremer Straße inklusive des bereits jetzt als verkehrlich problematisch einzustufenden Einmündungsbereiches Braunschweiger Straße/Schulstraße zusätzlich belastet“, gibt die Verwaltung zu bedenken und plädiert dafür, dass die Bürgerstraße auch nach etwaigen Veränderungen eine „gewisse Restattraktivität für den Durchgangsverkehr behalten muss“.

Verwaltungsseitig werden daher unter anderem folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 30 km/h-Zone für den Bereich von der Bremer Straße bis zur Braunschweiger Straße inklusive Rechts-vor-links-Regelung; Aufpflasterungen in den Einmündungsbereichen zur Bremer Straße und zur Braunschweiger Straße, um eine anfängliche Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen; In den zwei relativ geraden Abschnitten der Bürgerstraße sollen Betonringe aufgestellt werden, um Straßenverengungen zu erreichen; Die Nutzung aus südlicher Richtung (von der Braunschweiger Straße aus) sollte auf maximal 7,5 Tonnen beschränkt werden, mit dem Zusatzschild „Anlieger frei“, damit auch die Busse zur Bushaltestelle kommen. Die Verwaltung rechnet für die Maßnahmen mit Kosten in Höhe von etwa 67 000 Euro.