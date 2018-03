Wo sonst Autos unterwegs sind, sollen am Sonntag Fußgänger ausreichend Platz zum Bummeln haben. In der Braunschweiger Straße haben am Sonntag die Geschäfte geöffnet. (Björn Hake)

Thedinghausen. Für Manfred Masanek ist es eine Premiere. Für Nervosität sorgt das Frühlingserwachen in Thedinghausen an diesem Sonntag, 25. März, aber nicht, denn Masanek ist in diesem Gebiet ein alter Hase. Fünf Jahre war er in Achim Marktmeister, in Oyten ist er es noch immer und seit 2017 nun eben auch in Thedinghausen. Nachdem er bereits den Nikolausmarkt im Dezember des vergangenen Jahres organisiert hatte, steht für ihn nun das nächste Ereignis in Thedinghausen an.

Die Veranstaltung der Gemeinschaft der Selbstständigen in der Samtgemeinde Thedinghausen (GDS) soll auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in die Braunschweiger Straße locken, denn dort wird sich das Frühlingserwachen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr abspielen. "Die Straße wird für den Autoverkehr gesperrt. So können die Besucher in Ruhe durch die Straße Bummeln und die Geschäfte besuchen", verrät Masanek. Diese haben an dem verkaufsoffenen Sonntag nämlich geöffnet und präsentieren ihr Angebot.

Bei den offenen Geschäften bleibt es aber nicht. Entlang der Braunschweiger Straße gibt es Essensbuden, Infostände und eine Autoschau verschiedener Autohäuser. Stärken kann man sich unter anderem mit Fischbrötchen, Bio-Eis oder Waffeln, die von der Jugendfeuerwehr und dem Förderverein verkauft werden. Joachim Garbers aus Oyten präsentiert seine Drechselarbeiten und Melanie Peterson aus Thedinghausen ihren Magnetschmuck.

Angebot steigern

Ebenfalls mit von der Partie ist der Heimatverein Thedinghausen. Er wird mehrere Traktoren an der Straße platzieren, die dann von den Besuchern ganz genau unter die Lupe genommen werden können.

Marktmeister Masanek und Hans-Ludwig Durka, Vorsitzender der GDS, hoffen, dass viele Besucher den Weg am Sonntag nach Thedinghausen finden werden. "Ziel solch einer Veranstaltung ist es natürlich auch, die Attraktivität des Ortes zu steigern", sagen beide. "Wir sind mit dem Angebot beim diesjährigen Frühlingserwachen zufrieden, haben aber den Anspruch, uns noch zu steigern." So soll im kommenden Jahr unter anderem auch das Angebot für Kinder verbessert werden.

Das Frühlingserwachen ist gleichzeitig auch Startschuss für den beliebten Flohmarkt auf dem Busbahnhof, der von Dieter Ehlen organisiert wird. Es ist die Premiere in diesem Jahr. Die Schnäppchenjäger dürften wieder voll auf ihre Kosten kommen und können einen dortigen Besuch gut mit einem Gang durch die Braunschweiger Straße verbinden. "Der Flohmarkt ist eine Riesen-Hausnummer", weiß auch Masanek und hofft auf Zugkraft.

Von 11 bis 16 Uhr hat der Flohmarkt geöffnet, zu finden gibt es hier wohl wieder alles, was das Herz begehrt. Angeboten wird Ware aus vielen Bereichen: von Kleidung über Trödel, Bücher und Elektronikgeräte, bis hin zu Raritäten aus den unterschiedlichsten Sammelgebieten.

"Mitspielen muss, wie sollte es auch anderes sein, nur noch das Wetter", weiß Hans-Ludwig Durka. Denn beim Frühlingserwachen habe man doch schon einiges erlebt in den zurückliegenden Jahren. "Es hat sogar schon einmal geschneit, sodass wir mit Schneeschaufeln unterwegs waren", erinnert er sich, "und darauf wollen wir dieses Jahr gerne verzichten".