Messebauer, Veranstalter, Caterer, Eventagenturen, Veranstaltungstechniker – sie alle leiden seit Mitte März und bis auf Weiteres darunter, dass Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie entweder gar nicht oder nur eingeschränkt in sehr viel kleinerem Rahmen stattfinden dürfen. Die Branche der Veranstaltungswirtschaft liegt sozusagen brach oder könnte womöglich gar nicht mehr auf die Beine kommen, glaubt der Essener Anbieter von Live- und Markenkommunikation – die LK AG. „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht!“, betont sie und will sich für den Wirtschaftszweig stark machen, indem sie die „Night of Light“ initiiert hat, an der sich auch das Achimer Unternehmen So Light beteiligt.

Der komplette Wirtschaftszweig, so lautet der Appell der Aktion, möge sich beteiligen, um ein Zeichen zu setzen und „auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam machen“, wie es in den Informationen zur Aktion heißt. Dazu sollen alle teilnehmenden Dienstleister in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni ein Bauwerk in ihrer Region oder Stadt mit roter Beleuchtung anstrahlen. „Da machen wir doch mit“, sagt Ulrik Borcherdt von So Light, die Veranstaltungtechnik-Firma, die in Achim bestens vom Stadtfest bekannt ist. Denn auch diesem Unternehmen ist die Geschäftsgrundlage während der Pandemie entzogen worden. „Es ist ein Notstand und niemand weiß, wie es weitergeht“, sagt Inhaber Borcherdt.

Alte Feuerwehr wird in Szene gesetzt

Mitinhaber Kevin Marks hätte daher gerne "endlich einen Fahrplan, um eine Perspektive zu bekommen". Schließlich waren die Auftragsbücher für dieses Jahr eigentlich prall gefüllt. Marks bezeichnet die bundesweite Nacht des Lichtes als "großartige Aktion", um zu zeigen, dass unsere Branche Emotionen lostreten kann".

Um die Öffentlichkeit mit einzubeziehen, hat sich So Light die „Alte Feuerwache“ mitten in der Achimer Innenstadt ausgeguckt, das Restaurant wird also mit rotem Licht in Szene gesetzt – Wirt Christian Detert hat dafür sein Okay gegeben. Wie Borcherdt ausführt, erstrahlt die Feuerwache somit am Montag, 22. Juni, ab 22 Uhr und wird bis 3 Uhr nachts ein Farbtupfer bleiben. „Die Feuerwache ist zentral gelegen und eigentlich hätte direkt davor auf dem Bibliotheksplatz in der Woche vorher das Stadtfest stattgefunden“, begründet Borcherdt die Wahl.

Durch das vorläufige Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August und einen danach noch folgenden Vorlauf zur Planung von Veranstaltungen gibt es laut der LK AG einen 80- bis 100-prozentigen Umsatzausfall über einen Zeitraum von mindestens acht Monaten. Daher ruft de Branche schon seit Wochen in Richtung Bundespolitik nach „echter Hilfe“ anstelle von Kredit-Programmen.

Borcherdt geht daher fest davon aus, dass weitere Firmen aus der Region mitmachen werden und es in jener Nacht noch mehr rot beleuchtete Gebäude zu sehen gibt. „Viele überlegen noch, wo und wie sie es anstellen“, weiß er aus der Szene. Das Ziel sei es, symbolisch ein rotes Band in der Bundesrepublik mit den Illuminationen darzustellen, um als Branche mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Es soll nach Angaben der Initiatoren der Aktion dann ausgelotet werden, „wie die milliardenschwere Veranstaltungswirtschaft vor einer massiven Insolvenzwelle gerettet werden und der Erhalt von hunderttausend Arbeitsplätzen gesichert werden kann“. Um die Aktion zu dokumentieren, werden Fotos und Videos der beleuchteten Objekte zentral im Internet präsentiert.