Werner Köster aus Otterstedt zeigt Liselotte Saathoff-Groene seine Drechselarbeiten. Er war einer von insgesamt 23 Ausstellern auf dem Kreativmarkt der Landfrauen. (Sebi Berens)

Es ist kalt, beißend kalt in Ottersberg – der Winter ist noch einmal zurückgekommen an diesem Wochenende. Doch nicht alle waren darüber unglücklich. „Herrliches Wetter“, sagte Susanne Ehlers, die Organisatorin des Kreativmarktes der Landfrauen, der am Wochenende in der Aula der Wümmeschule stattfand. „Die Sonne scheint, und wenn man hinausguckt und die zitternden Gestalten sieht, ist man froh, dass man hier drinnen ist." Insgesamt 23 Stände von Ausstellern aus der direkten Umgebung aber auch aus Verden, Kirchlinteln und Bremen gab es vor Ort.

„Jedes Jahr werden es mehr Besucher, und auch die Nachfrage nach Ausstellungsfläche übersteigt das Angebot“, berichtete Ehlers. "Deshalb haben wir uns schon des Öfteren mehr Stellfläche gewünscht." Die Möglichkeiten dafür seien aber begrenzt. So könne man beispielsweise das Café im Nebenraum verkleinern, aber das kommt für Ehlers nicht in Frage. „Wir brauchen unser Café, damit sich die Besucher treffen und unterhalten können", sagte sie.

Doch die meisten Besucher befanden sich am Sonnabendnachmittag nicht im Café, sondern im großen Aularaum der Wümmeschule, um die Gegenstände zu bestaunen, die hier ausgestellt wurden. Dem Wetter entsprechend hatte etwa der Stand mit gestrickten Mützen und Wollschals regen Zulauf, und auch die wärmespendenden gefilzten Handschuhe fanden trotz des nahenden Frühlingsanfangs noch den einen oder anderen neuen Besitzer. Aber auch bei den selbst gemachten Lichterketten, dem Bernsteinschmuck und den dekorativen Osternestern blieben die Besucher stehen.

Hier und da hielten die Besucher immer mal wieder die Produkte mit einem kritischen Blick in die Höhe, um zu prüfen, ob alles ohne Fehler hergestellt war. Denn so wollen es die Kunden, und alle Aussteller bemühten sich, diesem Anspruch zu genügen. Der Unterschied zur Industrieware wird daher immer geringer, obwohl beispielsweise das Upcycling immer beliebter wird. Diesem Thema hatte sich auch Susanne Ehlers verschrieben. Dabei werden ehemalige Alltagsprodukte wie etwa Milchtüten oder nutzlose Stoffe in neue Produkte umgewandelt. Und so konnten die Besucher auch beim Kreativmarkt bewundern, wie Abfallprodukt eine neue Gestalt bekommen, eine veränderte Funktion übernehmen und dabei „zum zweiten Mal“ erfolgreich verkauft werden können.

Neben Dekoartikeln und anderem Kunsthandwerk wurden auf dem Kreativmarkt auch in diesem Jahr wieder selbstgemachte Lebensmittel angeboten. Dazu zählten beispielsweise Marmelade und Honig. Individuelle Betonkunst für den Garten konnte darüber hinaus ebenso gekauft werden wie originell bestickte Kissen und farbenfroh gestaltete Grußkarten. Das breite Spektrum kunsthandwerklich gearbeiteter Objekte erfreute wieder zahlreiche Besucher, und wohl kaum jemand verließ den Markt der Ideen ohne ein kleines Mitbringsel.