Versprechen musikalisch eine Mischung aus Oriental Swing-Punk, Balkan Pop, Hippie-Ska und Gipsy Punk: die Musiker von Budzillus. (FR)

Die Veranstaltungssommerpause des Ottersberger Vereins „KuKuC“ neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Und der gemeinnützige Kulturverein hat für die nächsten Monate bereits vorgesorgt. Musikfreunde dürfen sich drei Konzerttermine in der Schützenhalle Kreuzbuchen bereits im Kalender vormerken.

Zum Auftakt des Programms für die zweite Jahreshälfte kommt die Berliner Band Budzillus am Freitag, 23. August, in den Wümmeort. Zur fünfköpfigen Gruppe gehören Robert Kondorosi (Gesang und Gitarre), Kristian Zepplin (Bass), Stefan Wolff (Keyboard), Thomas Prestin (Saxofon und Klarinette) und Domenico Dobrovolskis (Schlagzeug). „Do it Yourself“ lautet die Devise, nach der sie nach eigenen Angaben ihr Musikerdasein fristen. Das betrifft sowohl die Texte der Songs, die Instrumente, wie auch das Management. „Nahezu täglich unterwegs beweisen die Musiker ihren Hang zum Tourleben. Nicht umsonst besitzen Budzillus den Ruf als gnadenlose Live-Band: Auf Gedeih und Verderb, mit ganzem Herzen und ohne Wenn und Aber bahnt sich diese Band ihren Weg durch unzählige Genres, fremde Länder und die deutsche Musiklandschaft“, heißt es in der Ankündigung von KuKuC.

Die 2008 gegründete Band, die bisher drei Alben eingespielt hat, präsentiert in Ottersberg eine Mischung aus Oriental Swing-Punk, Balkan Pop, Hippie-Ska und Gipsy Punk. Los geht es am 23. August um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Schüler und Studenten zahlen fünf Euro.

Zwei Bands aus Bremen

Am Sonnabend, 21. September, gibt dann die Bremer Band Skupa ein Gastspiel in der Schützenhalle. In der Besetzung Geige (Birgit Hoffmann), Tuba (Jan-Willem Overweg), Flamenco-Gitarre (Hendrik Jörg) und Percussion (Gert Woyczechowski) präsentieren die Musiker Balkan- und Gypsymusik – „auf besondere Weise interpretiert“, verspricht der Kulturverein aus Ottersberg. Die Zuhörer erwarten demnach „Melodien und Stücke aus dem osteuropäischen Raum im weitesten Sinne, stilorientiert, jedoch kompositorisch frei verändert durch andere Einflüsse aus Jazz, orientalischer Musik, Flamenco und Improvisationen“.

Seit 2013 gibt es Skupa, im Herbst tourt die Band zum dritten Mal durch Deutschland und Österreich und macht dabei am 21. September auch Halt gar nicht weit von der Bremer Heimat entfernt. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Tickets für den Auftritt kosten 14 Euro, ermäßigt zwölf. Für Schüler und Studenten werden erneut fünf Euro fällig.

Nur zwei Wochen nach dem Konzert von Skupa sorgen erneut Bremer Musiker für Stimmung in Ottersberg. Die Bremer Rentnerband Never Too Late tritt am Sonnabend, 5. Oktober, ab 20 Uhr auf. „Es ist nie zu spät“, sagen die Mitglieder – und haben ihr Motto direkt zum Namen gemacht. Besonders beliebt ist die Formation nach Ansicht von KuKuC beim Publikum im Alter ab 40 Jahren, das nach dieser Musik "bis zum Abwinken“ tanzt. Die Bremer Band sorgte für pure Begeisterung bei Konzerten in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck, im Metropol Theater Bremen oder in der Stadthalle Verden. Nach 2015 und 2017 kommen die 13 Musiker nun wieder nach Kreuzbuchen. Never Too Late spielt ehrenamtlich, die Gagen werden gespendet. Im Repertoire der Band finden sich mehr als 40 Titel aus den Genres Blues, Soul und Rock – beispielsweise Santana, Eric Clapton oder Joe Cocker. Es gelten die gleichen Eintrittspreise wie beim Gastspiel von Skupa.



Platzreservierungen für alle KuKuC-Konzerte sind möglich per E-Mail an post@kukuc-ottersberg.de oder telefonisch unter der Nummer 0 15 77 / 2 86 80 18.