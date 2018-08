Kreativ gestaltete Wagen wie im vergangenen Jahr werden auch dieses Mal beim Festumzug in Etelsen erwartet. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Das Korn für die neue Erntekrone in Etelsen wurde bereits vor einigen Wochen von freiwilligen Helfern per Hand gemäht. Gebunden werden soll die Erntekrone dann am Mittwoch, 12. September, ab 17 Uhr auf dem Hof der Baustofffirma Meyer Ecke Etelser Bahnhofstraße/Schulstraße. Doch nicht nur in Sachen Erntekrone haben längst die Planungen für das diesjährige Dorf- und Erntefest in Etelsen begonnen. "Die Vorbereitungen laufen inzwischen auf Hochtouren", erzählt Pastor Martin Beckmann, Sprecher der Vorbereitungsgruppe für das Fest, das dieses Mal vom 21. bis 23. September stattfindet.

Das Erntepaar 2018 bilden Lea Aldag und Jonas Donatius, die gemeinsam mit ihren Beiständen den bunten Festumzug am Sonnabend, 22. September anführen werden. Anfahrt und Sammeln der Wagen ist dieses Jahr ab 12 Uhr auf der Wiese Zum Berkelsmoor, Ecke Berkelsstraße. Von dort wird um 13 Uhr die Erntebraut am Stubbenweg abgeholt. Anschließend wird sich der Festumzug laut Ankündigung über folgende Route bewegen: Brahmsweg, Lortzingstraße, An der Eisenbahn, Mühlenstraße, Hustedter Straße, Etelser Bahnhofstraße, Dorfstraße, Steinfeldstraße, An der Alten Aller, Dorfstraße, Etelser Bahnhofstraße, Etelser Straße, Am Denkmal und zum Festplatz an der Schulstraße.

"Für die Teilnahme am Festumzug sind besondere Regelungen zu beachten", sagt Beckmann. Eine Teilnahme mit Festwagen sei nur noch mit schriftlicher Anmeldung möglich. Dabei gilt es, die Einhaltung der entsprechenden Auflagen zu gewährleisten. Informationen und Anmeldeformulare für den Festumzug liegen in Etelsen in der Poststelle, in der Sparkasse und im Gemeindehaus/Kirche aus. Außerdem sind sie auch im Internet über die Seiten des Flecken Langwedels (www.langwedel.de) sowie der Kirchengemeinde Etelsen (www.kirche-etelsen.de) erhältlich.

Nach Erreichen des Festplatzes und der Erntezeremonie beginnt am 22. September das fröhliche Treiben im Festzelt. Musikalisch sorgt zunächst der Alleinunterhalter Michael Stumper für entsprechende Unterhaltung. Am Abend tritt die überregional bekannte DJ-Band „Chaos Team“ auf, deren Show- und Musikrepertoire laut Organisatoren von den 60er-Jahren bis heute reicht.

Beginn des Dorf- und Erntefestes ist jedoch wie in jedem Jahr bereits am Freitag. Am 21. September wird es dann wieder einen Laternenumzug geben, der sich von der Etelser Kirche aus in Bewegung setzt. Am Sonntag, 23. September, geht das Fest nach dem Gottesdienst im Festzelt und dem Trödelmarkt an der Schulstraße – mit Frühschoppen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen – langsam dem Ende entgegen. An allen Tagen ist der Budenbetrieb der Schausteller auf dem Festplatz geöffnet.