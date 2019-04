Die Hexen sind los: Zur Walpurgisnacht können Besucher gerne in einem passenden Outfit zum Häuslingshaus kommen. (FR)

Es hat inzwischen schon Tradition, dass in Langwedel auf ganz besondere Weise der Abend vor dem Maifeiertag begangen wird: Für Dienstag, 30. April, lädt der Kulturverein einmal mehr dazu ein, gemeinsam die Walpurgisnacht zu feiern. „Ab 18 Uhr versammeln sich wieder alle Hexen, die nicht zum Blocksberg reiten, rund um das Häuslingshaus“, lässt der Verein verlauten. Alle Menschen, die gern am offenen Lagerfeuer zu handgemachter Gitarrenmusik von Michael Schmitz mitfeiern möchten, sind an diesem Abend willkommen – gerne natürlich auch in passender Verkleidung.

Kinder können sich auch vor Ort schöne oder gruselige Masken von einer netten Hexe schminken lassen. Natürlich ist auch für eine angemessene Verpflegung gesorgt: „Aus dem Hexenkessel gibt es wieder eine leckere Gulaschsuppe und an der Sektbar werden verzaubernde Getränke ausgeschenkt“, heißt es vom Kulturverein. Die kleinen Besucher können über dem Feuer zudem Stockbrot backen.

Blick in die Zukunft

Wer einen Blick in die Zukunft wagen möchte, kann sich bei „Madam Amanda“ die Karten deuten lassen. Als Höhepunkt des Abends lädt die bekannte Artistin und Tänzerin Tina Badenhop aus Langwedel ab 21.30 Uhr zu einer flammenden Zeitreise ein. „Mit Hilfe feuriger Elemente reist sie tanzend durch die Zeit“, kündigt der Veranstalter an. Vom strengen Korsett bis in die wilden 20er Jahre werden die ersten drei Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts in ein besonderes Licht getaucht.

Lange ruhig bleibt es im und am Häuslingshaus nach dem Ende der Walpurgisnachtfeierlichkeiten jedoch nicht. Denn tags darauf lädt der Kulturverein wieder zur Maifeier. Von 11 bis 16 Uhr sind Besucher dazu willkommen, der Eintritt ist frei. Für Musik sorgen alte Bekannte: Die Gruppe Sax & Friends unterhielt die Gäste bereits vor zwei Jahren beim Maifest. Saxofonistin und Sängerin Ilona Thor, Pianistin Alexandra Saathoff und ihr Kollege Lutz Schwetmann am Schlagzeug und mit Gesangsparts spielen Musik im Stil der 20er Jahre bis hin zu "Contemporary Music".

"Eine Auswahl der schönsten Ohrwürmer von den 20er Jahren bis hin zu aktuellen Hits werden sie an diesem Tag begleiten", verspricht der Kulturverein den Besuchern. In neuen "bewegenden" Arrangements präsentieren Sax & Friends Swing, R&B, Latin und Rock 'n' Roll. Während der Livemusik findet das traditionelle Maibaumaufstellen mit anschließendem Frühschoppen statt, dabei werden Aktionen und Spiele zur Unterhaltung der Kinder veranstaltet und ein Kaffee- und Kuchenbuffet mit selbst gebackenem Kuchen rundet das Maifest ab.

Ausstellung von alten Traktoren

Ein Fest, das auch etwas für Freunde von alten Traktoren bietet: Denn im Rahmen der Veranstaltung präsentieren zahlreiche Aussteller ihre Trecker-Oldtimer. Die in liebevoller Arbeit restaurierten Fahrzeuge können den ganzen Tag über von den Besuchern bestaunt werden. Unter anderem werden laut Ankündigung ab 11 Uhr Einachs- und Schmalspurschlepper verschiedenster Firmen ausgestellt und wenn möglich, deren Arbeitsweisen vorgeführt. Am Häuslingshaus treffen sich an diesem Tag viele Trecker-Freunde und Sammler, um ihre Geräte zu zeigen, Erfahrungen auszutauschen, dem interessierten Besucher diese vorzuführen und mit Rat und Tat zu helfen.