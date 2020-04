Eine Plexiglasscheibe, ähnlich wie diese, hat auch das Taxiunternehmen Fahrdienst Nord einbauen lassen, um Fahrer und Fahrgäste vor dem Coronavirus zu schützen (Symbolbild). (Jan Woitas/dpa)

Die Corona-Pandemie hat nicht nur Folgen für Geschäfte und Restaurants, sondern auch für den öffentlichen Nahverkehr: Seit Wochen pausieren Bürgerbusse und die Taxis in der Region bleiben überwiegend leer.

Der Achimer Bürgerbusverein hat den Betrieb Mitte März auf Empfehlung des ZVBN (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen) hin eingestellt. „Es war eine schwierige Entscheidung, schließlich fahren die Leute aus Leidenschaft“, erzählt Vereinsvorsitzender Herfried Meyer.

Die Fahrer seien allerdings überwiegend Teil der älteren Bevölkerungsgruppe und würden damit, ebenso wie viele Fahrgäste, zur Risikogruppe zählen. Des Weiteren könne in den kleinen Bürgerbussen weder eine räumliche Trennung noch ein Sicherheitsabstand gewährleistet werden. Daher sei es kaum möglich, die empfohlenen Schutzmaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr umzusetzen.

Der gesamte Umsatz und damit ein nennenswerter Betrag, der gebraucht werde, um den Betrieb des Bürgerbusses aufrechtzuerhalten, falle nun mit den Fahrkarteneinnahmen weg. „Die Situation ist bedauerlich, dabei stehen wir gerade erst am Anfang der Krise“, teilt Herfried Meyer mit. Doch obwohl die Umstände alle Beteiligten belasten würden, müsse der Bürgerbus, anders als viele Unternehmen, nicht um seine Existenz bangen. Schließlich werde nun an Kraftstoffausgaben gespart und es gebe keine Personalausgaben.

Die Ottersberger Firmengruppe Vonau, Wolters und Schmätjen, ein Reisebusunternehmen, treffe aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls auf Herausforderungen. „Die Bundesregierung verbietet bis zum 20. April alle Busreisen, wodurch unser Umsatzabbruch 100 Prozent beträgt“, erzählt Geschäftsführer Frank Schmätjen. Vor dem Verbot habe das Reisebusunternehmen alle Möglichkeiten ausgeschöpft, eine Ansteckung zu verhindern. Die Fahrzeuge seien desinfiziert und der Sicherheitsabstand nach Möglichkeit gewahrt worden. Außerdem hätten die Fahrer Risikogebiete wie Italien und Österreich gemieden.

Kurzarbeit, Überstunden und Urlaub

Nach dem Verbot arbeite die Belegschaft erst einmal telefonisch die Stornierungen ab. Einige Mitarbeiter würden in Kurzarbeit sein, andere ihre Überstunden und Urlaub abbauen, um die kommende Zeit zu überbrücken. „Seit dem zweiten Weltkrieg hatten wir keine Lage wie diese“, beschreibt Frank Schmätjen die Ausnahmesituation. Nun sei zu hoffen, dass es bald ein prophylaktisch wirkendes Medikament gegen das Coronavirus gebe und das Verkehrsunternehmen im Juni wieder den Betrieb aufnehmen könne.

Weiterhin Fahrgäste transportieren darf die Verdener Verkehrsgesellschaft (Allerbus), die nun nach dem Ferienfahrplan fährt. Jedoch besetzen laut Geschäftsführer Henning Rohde merklich weniger Menschen die Sitzplätze in den Bussen. Grund dafür seien vor allem die Schulausfälle und die Tatsache, dass immer mehr Berufstätige von zu Hause arbeiten. „Fast zwei Drittel der Fahrdienst-Mitarbeiter wurden bereits in die Ferien geschickt“, berichtet er.

Das Wichtigste sei nun, sowohl die Fahrer als auch die Fahrgäste zu schützen. „Anders als die Bürgerbusse fahren wir mit Großbussen und sind in der Lage, den nötigen Abstand einzuhalten“, erzählt Henning Rohde. Fahrkarten würden zum Schutz der Busfahrer nun nicht mehr persönlich gekauft, sondern am Automaten oder am Handy erworben. Seit Kurzem werde am Hauptsitz des Unternehmens an der Moorstraße 2a eine Vorverkaufsstelle unter besonderen Schutzvorkehrungen betrieben. Hier könnten Fahrgäste VBN-Tickets vorrangig über ein bargeldloses Zahlverfahren erwerben.

Bereits im Jahr 2009 seien aufgrund der Schweinegrippe Pandemiepläne geschmiedet worden, die nun umgesetzt würden. Nun sei abzuwarten, ob es noch weitere Reduzierungen gebe oder der Verkehr sogar komplett eingestellt werde. „Wenn der ÖPNV steht, steht auch das öffentliche Leben still“, ist sich Henning Rohde sicher. Die nächsten zwei Wochen würden darüber entscheiden, wie es weitergehe. „Wir hoffen, dass die Schulen am 20. April wieder öffnen“, betont er. Einen Lichtblick gebe es jedoch: Der Schienengüterverkehr laufe auch zu Zeiten der Corona-Krise reibungslos und ohne Kapazitätseinschränkungen ab.

Obwohl Taxiunternehmen weiter Fahrgäste mitnehmen dürfen, sind auch sie mit großen Problemen konfrontiert. Für den Fahrdienst Nord in Oyten würden zurzeit die meisten Fahrten wegfallen. Dies teilt Thomas Fischer mit, der seinen Sohn und Firmeninhaber Stefan Fischer nach Möglichkeit unterstützt. Lediglich Krankenfahrten, wie zur Chemotherapie, Dialyse oder Bestrahlung, würden noch getätigt.

Sicherheitsmaßnahmen sollen die Fahrgäste schützen: „Die Fahrer tragen Mund- und Handschutz und sind durch eine Plexiglasscheibe von den Fahrgästen getrennt“, beschreibt Thomas Fischer die Sicherheitsvorkehrungen. Nur noch ein bis zwei Fahrten erledige das Unternehmen nun täglich und der Umsatz sei komplett eingebrochen.

Der Fahrdienst Nord sei daher zurzeit einer starken Belastung ausgesetzt und auf die Unterstützung des Staates angewiesen. „Am 25. März sollte es möglich sein, online Zuschüsse bei der N-Bank zu beantragen, jedoch war der Server vorerst nicht zu erreichen“, erinnert sich Thomas Fischer. „Nach den Startschwierigkeiten hat die N-Bank aber schnell eine Lösung gefunden und wir haben die beantragten Zuschüsse vor Kurzem erhalten.“