Mit einem Warnstreik kämpften am Montag mehrere Arbeiter der Firma Buss aus Ottersberg für eine bessere Bezahlung. (FR)

Zwei Wörter, elf Buchstaben lang und geschrieben in fetter schwarzer Schrift, brachten das Wesentliche auf den Punkt. Mehr benötigte es auch nicht, um das Zusammenkommen von rund 80 Menschen zu erklären. Der Ausruf „Wir streiken!“ – aufgedruckt auf gelben Westen – enthielt eine mehr als deutliche Botschaft. Diese Form der Mitteilung wählten Mitarbeiter des Ottersberger Großunternehmens Buss Fertiggerichte GmbH: Sie hatten am Montag ab 4 Uhr für vier Stunden die Arbeit niedergelegt und sich stattdessen gegenüber dem Werksgelände zu einem Warnstreik versammelt. Dazu rief die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf, nicht zum ersten Mal. Schon 2016 sowie 2017 griffen Beschäftigte der Firma Buss zu dieser Maßnahme.

Hintergrund des diesjährigen Streiks ist die laufende, ins Stocken geratene, Tarifrunde. Demnach gab es bisher nach drei Verhandlungsrunden noch keine Einigung. Nickel, der mit seiner Gewerkschaft die Interessen der 350 Arbeitnehmer vertritt, kritisiert: „Leider lässt die Arbeitgeberseite eine Würdigung bislang vermissen und blockiert die Tarifverhandlungen durch Stillstand.“ Und so langsam reißt der NGG eben der Geduldsfaden, so ist der alte Tarifvertrag zum 30. April und damit schon seit längerer Zeit ausgelaufen. Die Forderungen der Gewerkschaft für die Beschäftigten sind dem Fertiggericht-Hersteller bekannt. „Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um sieben Prozent, mindestens aber um 200 Euro und eine unbefristete Übernahme aller Auszubildenden“, wünscht sich die NGG, die einen seriösen Umgang vermisst. „Uns wurde gesagt, die Forderung ist derart erhöht und unverschämt“, erklärt Nickel. Wenig besser machte es das dann gemachte und noch geltende Angebot des Arbeitgebers. Dieses lautet: Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 2,3 Prozent ab dem 1. Juni dieses Jahres und um weitere zwei Prozent ab dem 1. Juni 2020 – für Nickel kein akzeptabler Kompromiss. „Die Firma Buss zahlt nicht unterirdisch schlecht, aber das ist zu wenig und reicht beim besten Willen nicht.“

Gewerkschaft fordert höhere Wertschätzung

Gerade unter Anbetracht der vergangenen Historie würde er sich eine höhere Wertschätzung erwarten. „Dem Betrieb geht es gut, das war auch mal anders und man ließ sich dann auf Nullrunden ein“, berichtet Nickel und legt nach: „Wir werden es nicht hinnehmen, dass ein Unternehmen seine Beschäftigten mit einer Lohnerhöhung, die sich im unteren Bereich der Tariflandschaft befindet, abspeisen will. Die Beschäftigten zeigen seit vielen Jahren, dass sie für den Betrieb einstehen und wollen ihren verdienten Teil des Kuchens abbekommen. Nun ist der Arbeitgeber gefragt, das auch entsprechend zu würdigen.“ Eine bessere Bezahlung sei laut dem NGG-Geschäftsführer vor allem aufgrund der hohen Leistungsbereitschaft und enormen Flexibilität der Belegschaft zu rechtfertigen.

Und um nun den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen, erfolgte nun am Montag ein vierstündiger Warnstreik von rund 80 Beschäftigten des Ottersberger Großunternehmens Buss Fertiggerichte GmbH. Nickel zeigte sich entsprechend zufrieden. „Das war wunderbar. Die Mitarbeiter haben untereinander diskutiert, geredet, Kaffee getrunken und im Betrieb lief nichts“, berichtete er. Genau so war es auch gewollt. „Es ist relativ einfach, warum der Streik am Montag um 4 Uhr startete. Und zwar bereitet da die erste Abteilung im Betrieb, die Küche, alles vor. Wir wollten, dass die Grundlage fehlt.“

Ob die Aktion etwas gebracht hat, wird sich dann am 23. Juli zeigen. Dann treffen sich die Gewerkschaft und die Firma Buss zur nächsten Tarifverhandlung. Nickel droht: „Gibt es keine Einigung, dann gehen wir eine Eskalationsstufe höher und rufen zu einem 24 Stunden langen Warnstreik auf. Es war genügend Zeit für Annäherungen.“