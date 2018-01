So ähnlich muss die Situation ausgesehen haben (Symbolbild). (Citynews.tv, dpa)

Eine überschwemmte Straße in Verbindung mit Übermut wurden einem 22-jährigen Cabriofahrer am Montagabend zum Verhängnis. Der junge Mann befuhr gegen 20 Uhr die Nottorfer Straße, obwohl diese derzeit aufgrund des Hochwassers gesperrt ist. Eine entsprechende Beschilderung und Absperrung konnten den Bremer nach Angaben der Polizei nicht davon abhalten, den Versuch zu wagen, durch das Wasser in Richtung Intschede zu fahren. Als er jedoch bemerkte, dass das Wasser zum Durchfahren zu tief war, wollte er wenden.

Letztlich versagte der Motor und eine Weiterfahrt war nicht möglich. Um den Autofahrer aus seiner misslichen Situation zu holen, waren Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Unverletzt, aber mit nassen Füßen erreichte der Mann schließlich wieder sicheres Terrain. Die Polizei Achim leitete gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Auto verblieb über Nacht im vom Wasser umschlossenen Bereich, da auch die Rettungskräfte nicht gefahrlos zum Fahrzeug gelangen konnten und da das Hochwasser mittlerweile wieder zurückgeht.