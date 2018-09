Die Schaufenster am Nientkewitz-Haus werden noch ein paar Monate leer bleiben. (Karsten Klama)

Im Herbst dieses Jahres sollte eigentlich Eröffnung gefeiert werden. So steht es zumindest auch jetzt noch auf einem Plakat an der Schaufenster-Fassade. Doch daraus wird nun wohl nichts. Denn noch erinnert im Inneren des Nientkewitz-Hauses an der Obernstraße nichts an das Café, das hier einmal entstehen soll. Wie berichtet, will die Achimer Stadtbäckerei Garde im Erdgeschoss des Gebäudes, das mittlerweile schon seit fast zwei Jahren leer steht, eine Bäckerei mit Café eröffnen. Dafür sollen die beiden bestehenden Filialen in der Achimer Innenstadt dann geschlossen werden. „Leider müssen wir die geplante Eröffnung etwas nach hinten schieben“, bestätigt Karsten Jarick, Geschäftsführer von Garde auf Nachfrage.

„Die Gespräche mit dem Bauamt haben sich doch länger hingezogen, als wir es gehofft hatten.“ Schwierigkeiten habe es beispielsweise bezüglich des Brandschutzes und der Statik gegeben. Daher muss nun ein neuer Zeitplan her. „Wir wollen jetzt zum Beginn des kommenden Jahres mit dem Umbau starten“, kündigt Jarick an. „Wenn dann alles glatt läuft, können wir zum Frühjahr das neue Café eröffnen.“ Angesichts der jüngsten Gespräche sei er optimistisch, dass dieser Zeitplan realistisch und umsetzbar ist.

Aktuell sei es zwar noch zu früh, um genau sagen zu können, wie das spätere Café am Bibliotheksplatz aussehen wird, aber – so viel verrät Jarick schon – „es wird mindestens genauso viele Sitzplätze geben wie in der bestehenden Filiale am Eingang der Obernstraße“. Diese und die zweite kleinere Filiale in der Fußgängerzone sollen derweil geöffnet bleiben, bis das neue Café tatsächlich an den Start geht. „Die terminliche Verschiebung macht uns hier glücklicherweise keine Probleme, weil wir für beide Objekte noch bestehende Mietverträge haben, die sogar auch noch über das kommende Frühjahr hinaus laufen“, sagt der Geschäftsführer. Der Vertrag für das Nientkewitz-Haus indes ist zunächst auf zehn Jahre ausgelegt.

Dies hatte in der Politik zunächst für einige Unstimmigkeiten gesorgt, denn ursprünglich war damals zeitweise auch ein Abriss des alten Gebäudes im Gespräch, um das gesamte Gebiet um die Herbergstraße neu zu entwickeln. Die zerstückelten Eigentumsverhältnisse vor Ort lassen diese Pläne jedoch mittlerweile bekanntlich in weite Ferne rücken. Aus diesem Grund stimmten die Ratsmitglieder im Sommer – mit Ausnahme der CDU-Fraktion – auch für die neue Nutzung des Nientkewitz-Hauses.

Und diese Nutzung wird sich nach Angaben von Karsten Jarick nicht allein auf das Innere des Gebäudes beschränken. „Wir werden in jedem Fall wie auch bei unseren anderen Cafés in der Innenstadt eine Außenbestuhlung haben.“ Der Großteil davon solle zur Brückenstraße – also am Rand des Bibliotheksplatzes – aufgestellt werden. „Das ist sicherlich auch der schönere Platz“, begründet Jarick die Entscheidung. Ein kleinerer Teil der Stühle und Tische werde jedoch auch an der Obernstraße stehen.