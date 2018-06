Noch steht das Erdgeschoss des Nientkewitzhauses leer. Bald könnte jedoch ein Café die Gastronomiebetriebe am Bibliotheksplatz ergänzen. (Hake)

Achim. Eineinhalb Jahre herrschte gähnende Leere und das mitten in der Fußgängerzone. Doch nun soll sich bald etwas tun im Erdgeschoss des Nientkewitzhauses am Achimer Bibliotheksplatz. Denn nach Angaben der Verwaltung liegt seit Ende Mai ein Bauantrag auf eine Nutzungsänderung für das Erdgeschoss vor. Demnach soll dort eine Bäckerei mit Café-Betrieb errichtet werden.

"Aus Sicht der Stadt entspricht diese Planung der fokussierten Zielsetzung einer vielfältigen Innenstadtentwicklung", sagte Stadtplanerin Monika Nadrowska während der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses, bei der diese Pläne erstmals öffentlich vorgestellt wurden. Klar sei allerdings auch, dass man sich ursprünglich natürlich eine andere Nutzung gewünscht hätte. Denn der Investor Müller & Bremermann, der damals das Gebäude ersteigert hatte, wollte eigentlich, wie berichtet, eine "große Lösung", die über seine Immobilie hinausgeht. Da bei diesen Plänen jedoch nicht alle Eigentümer mitmachen wollten, muss nun eine Zwischenlösung her. Und diese heißt jetzt offenbar: Bäckerei und Café.

"Wir begrüßen diese Zwischennutzung ausdrücklich", sagte Nadrowska. "Ein Café an einem Ort, an dem es ohnehin schon viele gastronomische Angebote gibt, passt sehr gut." Dies trage zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Achimer Innenstadt bei. So richtig überspringen wollte diese Euphorie auf die übrigen Ausschussmitglieder allerdings am Dienstagabend nicht. Die Politiker müssen nämlich einer Ausnahme von der ursprünglich einmal beschlossenen Veränderungssperre für das Gebäude zustimmen, um den Weg frei zu machen für die Umnutzungspläne.

"Es tut mir schon ein bisschen weh, dieser Ausnahme zuzustimmen", sagte Petra Geisler (SPD). Immerhin würde das bedeuten, dass die ursprünglich geplante Veränderung und Aufwertung der Innenstadt sich durch die Zwischennutzung noch um viele Jahre nach hinten verschieben werde. "Doch was ist die Alternative?", fragte Geisler. "Ein dauerhafter Leerstand ist für die Innenstadt sicherlich auch nicht zuträglich."

Für wie lange die Vermietung des Gebäudeteiles geplant ist, ist nach Angaben der Verwaltung aktuell nicht bekannt. Der zuständige Investor Gerhard Bremermann war am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. "Ich gehe davon aus, dass der Mietvertrag sicherlich auf einige Jahre begrenzt sein wird", mutmaßte die Stadtplanerin. Denn fest steht weiterhin, dass es sich bei der jetzt fokussierten Lösung eben nur um eine Zwischennutzung handeln soll.

"Es hört sich prinzipiell erst einmal gut an, dass dort endlich etwas passiert", sagte Peter Bartram (Grüne). Dennoch habe auch er bei den Plänen Bauchschmerzen. "Ich habe Sorge, dass wir uns durch die Zwischennutzung etwas für die Zukunft verbauen. Immerhin wollten wir ursprünglich etwas Tolles in der Innenstadt anschieben." Einen Fortschritt sieht auch Hans-Jakob Baum (FDP) in den Entwicklungen nicht. "Im Prinzip sind wir nun wieder an dem Punkt der Innenstadtentwicklung, an dem wir vor einem Jahr auch schon waren. Wir werden die Situation in der Innenstadt dadurch nicht richtungsweisend verändern."

Bei der Bäckerei, die in das Gebäude einziehen soll, handelt es sich nach Angaben des Ersten Stadtrats Bernd Kettenburg um den Umzug eines bereits bestehenden Bäckerei-Betriebes an einen anderen Standort. Zusätzliche Konkurrenz für die bisherigen Bäckereien werde es demnach nicht geben. "Die Betreiber in der Innenstadt werden sich einfach neu sortieren", sagte Nadrowska.

Trotz aller Bedenken stimmten die Ausschussmitglieder letztlich geschlossen für die Genehmigung einer Ausnahme und damit auch für die geplante Zwischennutzung. Die abschließende Entscheidung fällt dann in der kommenden Ratssitzung am Donnerstag, 21. Juni.