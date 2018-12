Der Bereich Wirtschaftsförderung fristet im Flecken Langwedel im Gegensatz zu den Nachbarkommunen „ein Nischendasein“ – das zumindest findet die CDU-Fraktion im Gemeinderat und sieht daher dringenden Handlungsbedarf. Sie fordert ein von der Verwaltung erarbeitetes Marketingkonzept zur Standortvermarktung und einen aktualisierten und zeitgemäßeren Internetauftritt der Wirtschaftsförderung. Über diesen Antrag berät die Politik in der Sitzung des Finanzausschusses an diesem Donnerstag, 8. Februar.

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden im Flecken Langwedel seit Mitte der 1990er-Jahre vom Leiter des Bauamtes wahrgenommen. Nach Ansicht der CDU wird sie also nur „verwaltet“. Trotz zunehmender Leerstände im Einzelhandel finde gemeindeseitig keine präventive Bestandspflege statt. „Das ist weder zeitgemäß noch wettbewerbsfähig und es besteht die Gefahr, dass die Gemeinde Langwedel im Vergleich zu unseren aktiven Nachbargemeinden immer weiter in das Hintertreffen gerät“, heißt es im Antrag der Christdemokraten.

Es sei daher notwendig, im Zuge der strukturellen Personalveränderungen im Bauamt – der langjährige Leiter Frank Bethge hat die Verwaltung zum Jahreswechsel verlassen – die Wirtschaftsförderung auf neue Beine zu stellen. Nur so sei man auf die anstehenden Vermarktungen neuer Gewerbegebiete und neuerliche Geschäftsaufgaben passend vorbereitet. Außerdem müsse der Außenauftritt der Wirtschaftsförderung, hier ist insbesondere der Internetauftritt erwähnt, auf ein angemessenes Niveau gehoben werden. Dafür würde die CDU-Fraktion gerne maximal 10 000 Euro in den diesjährigen Haushalt einplanen lassen.

Die Verwaltung kann den Ausführungen der CDU indes nicht folgen und weist die vorgebrachte Kritik zurück. Sie sieht in der Personalunion, dass der Leiter des Bauamtes auch für die Wirtschaftsförderung zuständig ist, etwa gerade einen Vorteil. Denn in Ansiedlungsgesprächen können so „nicht nur Aussagen zu freien Grundstücken und Gewerbeobjekten getroffen, sondern auch Baumöglichkeiten anhand von Bebauungsplanfestsetzungen und Erschließungsplanungen aufgezeigt werden“. Außerdem stehe sowohl für den Flecken wie auch für Unternehmen die Wirtschaftsförderung des Landkreises Verden als Berater zur Seite.

Nicht nachvollziehen kann die Verwaltung außerdem die von der CDU angesprochen zunehmenden Leerstände. „Eine auffällige Fluktuation und zunehmende Leerstände sind in der Gesamtbetrachtung nicht erkennbar. Die Entwicklung im Flecken hat hier deutlich eine gegenläufige Entwicklung genommen“, heißt es aus dem Rathaus.

Mittelfristig werde es keine Leerstände und Gewerbeflächen geben. Denn eine zweite Erweiterung des Gewerbegebietes, die ein Investitionsvolumen von 13 bis 14 Millionen Euro hätte, ist für den Flecken aufgrund der finanziellen Lage nicht realisierbar (wir berichteten). Der Versuch, das Vorhaben eventuell über einen Städtebaulichen Vertrag mit einem Erschließungsträger zu ermöglichen, ist zwar gestartet, jedoch wird es auch bei erfolgreicher Suche noch einige Zeit dauern, bis Flächen angeboten werden können.

„Sollten sie in absehbarer Zeit für die Vermarktung bereitstehen, ist das Marketing des Flecken Langwedel schwerpunktmäßig weiter zu entwickeln“, gibt die Verwaltung der CDU recht. Eine dringende Notwendigkeit sei jedoch derzeit nicht erkennbar. Deswegen wird vorgeschlagen, die geforderte Erarbeitung eines solchen Konzeptes zurückzustellen. Das von der CDU negativ gezeichnete Bild des Internetauftrittes der Wirtschaftsförderung kann die Verwaltung ebenfalls nicht teilen. Anfang 2017 sei ein Upgrade durchgeführt worden und „das Informationsportal für die Wirtschaftsförderung ist mit Darstellungen anderer Gemeinden in ähnlicher Größe vergleichbar“. Selbstverständlich seien die Inhalte im Rahmen der Datenpflege aber anzupassen und zu aktualisieren.



Die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses am 8. Februar beginnt um 18 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses. Auf der Agenda steht dann auch die abschließende Beratung des diesjährigen Haushaltsentwurfes.