Will Bürgermeister der Samtgemeinde Thedinghausen werden: Thomas Metz von der CDU. (CDU Thedinghausen)

Thedinghausen. Die CDU hat am Mittwochabend auf ihrer Mitgliederversammlung in der Gustav-England-Halle ihren Kandidaten für die am 12. September bevorstehenden Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Samtgemeinde Thedinghausen ernannt. Der 49-jährige Kriminalbeamte Thomas Metz wurde einstimmig durch die Parteimitglieder als Kandidat gewählt. Der Wulmstorfer ist auf kommunalpolitischer Ebene kein Unbekannter. Seit fünf Jahre ist er ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Thedinghausen und stellvertretender Samtgemeindebürgermeister. Er lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Wulmstorf und sitzt seit zehn Jahren im Gemeinde- und Samtgemeinderat. Seit 2013 ist er erster Vorsitzender des Samtgemeindeverbandes der CDU Thedinghausen.

Somit gibt es in der Samtgemeinde mittlerweile drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Neben Thomas Metz sind das Anke Fahrenholz (SPD) und Christiane Siemer (Grüne Liste), die bei der Kommunalwahl am 12. September antreten werden.