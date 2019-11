Dass die Kirche in Lunsen am 12. Januar 2020 voll wird, scheint sicher: Die Klassische Philharmonie Nordwest kommt und lockt immer zahlreiche Interessierte. (Björn Hake)

Wie auch schon in den vergangenen Jahren gastiert die Klassische Philharmonie Nordwest auch im Januar 2020 mit ihrem erfolgreichem Neujahrskonzert in der St. Cosmas und Damian Kirche in Lunsen. Auf dem Programm stehen am Sonntag, 12. Januar, ab 16 Uhr neben den immer wieder gern gespielten Werken von Johann Strauß spritzige Melodien, die in „Champagnerlaune“ versetzen, kündigt der veranstaltenden Kulturverein Thedinghausen an. Das neue Jahr wird also mit viel Schwung seitens der Klassischen Philharmonie Nordwest unter der Leitung seines Chefdirigenten Ulrich Semrau begrüßt. „Der Kulturverein Thedinghausen freut sich, dieses über die Grenzen Norddeutschland hinaus bekannte Orchester erneut für das Konzert zum Jahresbeginn gewonnen zu haben“, schreibt der Veranstalter.

Als Gast wird die lyrische Koloratursopranistin Marie-Christine Haase auftreten. Die im Landkreis Rotenburg aufgewachsene Künstlerin studierte an der Hochschule für Künste Bremen Gesang mit dem Nebenfach Klarinette. „Sie gehört seit einigen Jahren zu den angesagtesten Sängerinnen in den deutschen Opern-und Konzerthäusern“, kündigt der Kulturverein an.

Mit dem Bus zum Konzert

Im Frühjahr 1996 gründete Ulrich Semrau gemeinsam mit einigen Kollegen der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz das Orchester unter dem Namen „Die Kammersinfonie“, aus dem später die Klassische Philharmonie Nordwest hervorging. Schnell entwickelte sich ein Orchester, das in der Lage war, die sinfonischen Werke der Klassik und Romantik aufzuführen. Die Klassische Philharmonie Nordwest, die sich mittlerweile aus bis zu 50 Musikern der Freien Hansestädte Bremen und Hamburg, den Zentren Hannover und Kiel sowie der Metropolregion Nordwest und des Landkreises Diepholz zusammensetzt, hat sich der Pflege sinfonischer Orchesterliteratur der Klassik und der Romantik verschrieben. Es wird besonders darauf geachtet, dass die Orchesterbesetzung und Instrumentierung der Epoche des jeweiligen Werkes entspricht, um die größtmögliche, musikalische Authentizität zu bewahren, heißt es von der Philharmonie. Wichtig für die engagierten Musiker sei dabei die Werktreue und das Anliegen, klassische Musik auf allerhöchstem Niveau in die ländlichen Regionen des Nordwestens zu bringen.

Auch international hat das Orchester bereits für Aufsehen gesorgt. Konzertreisen führten die Musiker unter anderem nach Frankreich und Italien und brachten viel Beachtung. Im September 2011 wurde der Klassischen Philharmonie Nordwest, in Anerkennung ihrer musikalischen Bedeutung in der Region, der Kulturpreis des Landkreises Diepholz verliehen.



Der Vorverkauf beginnt Mitte November. Der Eintritt kostet 23 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 26 Euro. Wie bei allen Veranstaltungen des Kulturvereins haben Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen: Thedinghausen bei Buch und Papier Lange, Bücherwurm in Achim, Bücherkiste in Riede und Buchhandlung Mahnke in Verden. Im Eintrittspreis enthalten ist der Bustransfer von Thedinghausen zur Kirche in Lunsen und zurück. Der erste Bus startet um 15 Uhr auf dem Parkplatz am Schloß Erbhof. Die Parkplätze im Ort Lunsen sind sehr begrenzt und so bietet der Veranstalter den kostenlosen Bustransfer an.