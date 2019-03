Im Treppenhaus des fiktiven Mietshauses an der Dorfstraße 1 ist kein Geheimnis vor den Nachbarn sicher. (Björn Hake)

Der Saal des Hotels Haberkamp war am Mittwochabend komplett besetzt. Die Zuschauer waren alle gekommen, um sich das neueste plattdeutsche Stück der Theatergruppe des TB Uphusen anzusehen. Zahlreiche Plakate an den Wänden zeugten von den bereits aufgeführten Stücken der vergangenen Jahre. Dieses Mal stand „Dat Treppenhuus is Tüüg“ (Das Treppenhaus ist Zeuge) auf dem Programm. Geschrieben wurde es von Helmut Schmidt und unter der Regie von Antje Lührs inszeniert.

Alles spielte sich an diesem Abend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ab. Käthe Buchholz (Ute Drechsler-Lüssen) ist die wahrscheinlich neugierigste Nachbarin der Welt. Nichts tut sie lieber als mit ihrer Freundin Anna Käsebrecht (Ute Meyer) im Flur zu stehen und über die anderen Mieter zu lästern. „Mir macht man in diesem Haus nichts vor“, behauptete sie von sich selber. Ehestreits, neue Nachbarn und sogar fremde Pakete, nichts ist vor ihr sicher. Sollte es mal keine neuen Gerüchte geben, wird zur Not auch einmal eines erfunden.

Getratsche und falsche Gerüchte

Als die herzensgute Gesine Schmiedenpennig (Sabine Lindhorst) ihren türkischstämmigen Arbeitskollegen Kelal Ützgüll (Jens Placke) zu Besuch hat, erfährt es Frau Buchholz natürlich gleich als Erste. Der Fall ist klar „Sünde ist das, wahre Sünde ist das“, stellte Anna Käsebrecht fest. Schnell verbreitet sich das Gerücht um eine Affäre und eine heimliche Untervermietung der Wohnung. Das geht natürlich nicht, sind sich die Nachbarn einig und schnell wird die Vermieterin Ramona Bieberstein (Sigrid Junker) eingeschaltet. Bei diesem Gewirr an Getratsche und falschen Gerüchten ist Chaos vorprogrammiert. Doch wie Käthe Buchholz selber sagte, ihr „geht es ja nur um den Frieden in diesem Haus“.

Passend zum Titel der Komödie, stellte das Szenenbild ein Treppenhaus dar. Die Darsteller verschwanden anstatt von der Bühne einfach in die fiktiven Wohnungen hinter ihnen. Wie üblich für den TB Uphusen sprach jeder Schauspieler im plattdeutschen Dialekt. Einzige Ausnahme bildete Jens Placke, dessen Figur sich mit gebrochenem Deutsch artikulierte. Der Dialekt war jedoch nicht die einzige Verbindung zur nordischen Heimat. Das fiktive Mietshaus in „Dat Treppenhuus is Tüüg“ stand genauso wie das Hotel Haberkamp in der Uphusener Dorfstraße 1. Die Figuren machten sogar zwischendurch Werbung für das im April anstehende Osterfeuer.

Die Stimmung des Publikums war das ganze Stück hindurch durchweg gut. Viele der Szenen wurden mit lautem Gelächter quittiert. Zwischendurch gab es auch schon mal Szenenapplaus. Viele der Zuschauer waren bereits mit den Stücken des TB Uphusen vertraut. Während der Pausen mischten sich die Schauspieler auch immer wieder unter das Publikum und begrüßten Freunde und Bekannte. Die Stammgäste zeigten sich sehr zufrieden mit dem neuesten Stück: „Sehr gut, super gespielt“, meinten einige. Auch die plattdeutsche Sprache stellte für die wenigstens ein Hindernis dar. „Das Sprechen ist manchmal schwieriger als das Hören“, verrieten zwei der Stammgäste.



Weitere Vorführungen von „Dat Treppenhuus is Tüüg“ sind am Freitag, 29. März, um 20 Uhr, am Sonnabend, 30. März, um 15.30 Uhr und am Sonntag, 31. März, um 11 Uhr geplant. Für den letzten Termin bietet das Hotel Haberkamp nach einer Voranmeldung Frühstück für die Theatergäste an.