Chaos nach Heizungsschaden

Selbst die Grundschule Uesen war überrascht darüber, dass die Stadt abends grünes Licht für den Unterricht gegeben hat. (Björn Hake)

Da ist etwas gehörig in die Hose gegangen. Oder: „Das hätte besser laufen können, das kann man nicht beschönigen“, wie Wiltrud Ysker, die für die Schulen zuständige Fachbereichsleiterin der Stadt Achim, sagte. Ab Dienstagnachmittag hatte die Stadtverwaltung nämlich auf ihrer Homepage und per Radiodurchsagen darüber informiert, dass an diesem Mittwoch der reguläre Unterricht an der Grundschule Uesen für alle Klassen wegen eines Heizungsschadens ausfallen würde. Auch unsere Zeitung hat diese Mitteilung direkt online veröffentlicht, um die Eltern zu informieren. Nach Redaktionsschluss am Abend dann hatte die Stadt weitere Radiodurchsagen zurücknehmen lassen und die Ausfallmeldung von ihrer Internetseite entfernt. Denn: Aufgrund des inzwischen reparierten Heizungsschadens sollte nun doch der Unterricht regulär stattfinden. Aber: Selbst Schulleiter Nils Reineke war darüber erst am Abend informiert worden, wie er in einer Stellungnahme noch am Dienstagabend geäußert hat.

Nur Notbetreuung war verabredet

Dabei wollte die Grundschule Uesen eigentlich, wie berichtet, nur eine Notbetreuung anbieten und die Kinder sollten sich dementsprechend warm anziehen. Denn auch am Dienstag war der Unterricht bereits wegen des Schadens kurzfristig abgesagt worden und so hatten die Stadtverwaltung als Schulträger und Rektor Reineke eigentlich vereinbart, dass zur Sicherheit auch am Mittwoch der Unterricht ausfallen solle. „Die Entscheidung über den Ausfall wurde in Rücksprache mit der Stadt um 13.30 Uhr gefällt“, blickt Reineke auf den Dienstagmittag zurück. Um 14.37 Uhr habe er die letzte Information von der Stadt bekommen, dass alles für einen Ausfall in die Wege geleitet worden sei und auch die Radiosender vom Schulausfall erfahren hätten.

Doch es kam anders, wie der Schulleiter am Abend überrascht feststellen musste: „Ohne Rücksprache mit mir als Schulleiter oder einer anderen Person an unserer Schule wurde der zuvor von Stadtverwaltung, Monteur und Schulleitung gefasste Beschluss, den Unterricht am Mittwoch ausfallen zu lassen, doch noch einmal von der Stadtverwaltung revidiert.“ Er habe dazu um kurz nach 19 Uhr erste Anrufe von Eltern und Lehrkräften auf seiner privaten Telefonnummer erhalten, dass nun offenbar doch normal unterrichtet werden solle. „Vom Schulträger habe ich dazu keine telefonische Information bekommen“, sagt Reineke. Nachdem er seine E-Mails im Anschluss an das erste Elterntelefonat gecheckt habe, stellte er fest, dass Wiltrud Ysker ihn um 18.33 Uhr per E-Mail informiert hatte.

Schulleiter spricht von „Chaos“

Der Rektor spricht von einem „Chaos“, das angerichtet worden sei, zumal diverse Eltern zwar über die Medien oder die städtische Homepage vom Schulausfall erfahren und zum Teil eine eigene Betreuung organisiert hatten, einige Stunden später aber nicht von der Zurücknahme der Entscheidung. So waren am Mittwochmorgen diverse Grundschüler nicht in der Schule, die laut Reineke aufgrund des „Chaos“ aber als entschuldigt gelten, andere wiederum waren erschienen, zumal sie auch mindestens mit der angekündigten Notbetreuung rechnen konnten.

Wiltrud Ysker sprach am Mittwochmorgen davon, dass es zu „viel Aufregung in dieser außergewöhnlichen Situation“ gekommen sei. Sie selbst habe „deutlich nach 17 Uhr“ davon erfahren, dass die Heizung nun doch wieder laufen soll. „Zusammen mit der Verwaltungsleitung habe ich dann entschieden, dass Unterricht stattfinden soll, zumal wir verpflichtet sind, Räume zur Verfügung zu stellen.“ Daraufhin habe sie Nils Reineke „und alle anderen Akteure“ informiert und die Radiomeldung zurückgezogen. Mittlerweile sei ihr klar, dass man dies hätte anders lösen können und als Konsequenz wolle sie nun einen Handlungsplan für derartige Fälle aufstellen. Aus der Grundschule Uesen war am Mittwochmorgen keine aktuelle Stellungnahme zu bekommen.