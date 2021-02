So langsam nimmt der Wahlkampf in der Samtgemeinde Thedinghausen Fahrt auf. Am späten Freitagabend hat die Grüne Liste Thedinghausen ihre Kandidatin für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin nominiert. Christiane Siemer soll auf den amtierenden Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse folgen, der dieses Jahr aus dem Amt scheiden wird. Damit gibt es in der Samtgemeinde nun bereits zwei Kandidatinnen, die am 12. September bei der Kommunalwahl um das höchste Amt in der Samtgemeinde kämpfen werden. Die SPD hatte bereits im Oktober des vergangenen Jahres Anke Fahrenholz als ihre Kandidatin nominiert und sich damit bereits früh festgelegt (wir berichteten).

Die Mitgliederversammlung der Grünen Liste Thedinghausen hat am Freitagabend in der Gustav-England-Halle auf Empfehlung des Vorstands in geheimer Wahl Christiane Siemer aus Eißel einstimmig bei einer Enthaltung als ihre Kandidatin für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin bestimmt. Das hat Dieter Mensen, zweiter Vorsitzender der Grünen Liste, mitgeteilt.

Christiane Siemer gehört bereits seit 2014 dem Vorstand der Grünen Liste an und ist seit 2018 deren Erste Vorsitzende. Seit der letzten Kommunalwahl verfügt sie über ein Mandat sowohl im Rat der Gemeinde Thedinghausen als auch im Samtgemeinderat und hat zudem einen Sitz und Stimme im Samtgemeindeausschuss.

Auf die Ratsarbeit hat sie sich 2015/2016 als Mentee im damaligen Programm der Landesregierung „Politik braucht Frauen“ intensiv vorbereitet; im aktuellen Programm zur Unterstützung von Frauen in der Kommunalpolitik ist sie selbst als Mentorin aktiv. „Unter anderem durch ihre Arbeit in den verschiedenen Ratsausschüssen und in der interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs hat Christiane Siemer sich gründlich mit den unterschiedlichen Facetten kommunalpolitischer Arbeit vertraut gemacht“, heißt es in einer Mitteilung der Grünen Liste.

Mit Kommunikationsfähigkeit überzeugt

In ihrer über 30-jährigen Berufserfahrung, als leitende Angestellte im Handel und die letzten 22 Jahre in einer Privatkundenbank, hat sie ein breites kaufmännisches Wissen erworben. „Somit ist das Zahlenwerk eines Gemeindehaushaltes für sie kein Buch mit sieben Siegeln. Sie überzeugte bei der Aufstellungsversammlung mit ihrer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit und ihren frischen Ideen für die Samtgemeinde“, heißt es dazu von der Grünen Liste.

Seit nunmehr 22 Jahren lebt Christiane Siemer zusammen mit ihrem Ehemann Andree und der gemeinsamen jugendlichen Tochter in der Samtgemeinde Thedinghausen. „Hier ist sie fest verwurzelt, engagiert sich vielfältig im Ehrenamt, treibt Sport und singt im Chor“, berichtet die Grüne Liste.

Christiane Siemer ist außerdem Gründungsmitglied der Bürgerinitiative „RoteHand“, die sich gegen Gasbohrungen in der Samtgemeinde richtet. „Ihre Familie unterstützt ihre Kandidatur und auch die Grüne Liste wird sich im Wahlkampf nach Kräften für sie als Samtgemeindebürgermeisterin ins Zeug legen.“

Für die Kommunalwahl am 12. September in diesem Jahr haben sich mit der Grünen Liste und Christiane Siemer und der SPD mit Anke Fahrenholz nun bereits zwei Kandidatinnen in Stellung gebracht. Dabei wird es aber voraussichtlich nicht bleiben. So hat unter anderem die CDU noch keine Kandidatin oder Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Samtgemeinde Thedinghausen nominiert.