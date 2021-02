Die Grüne Liste Thedinghausen hat Christiane Siemer als ihre Kandidatin für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin ernannt. (Björn Hake)

So langsam nimmt der Wahlkampf in der Samtgemeinde Thedinghausen Fahrt auf. Die Mitgliederversammlung der Grünen Liste Thedinghausen hat am Freitagabend auf Empfehlung des Vorstands in geheimer Wahl Christiane Siemer aus Eißel einstimmig bei einer Enthaltung als ihre Kandidatin für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin bestimmt. Damit gibt es in der Samtgemeinde nun bereits zwei Kandidatinnen, die am 12. September bei der Kommunalwahl um das höchste Amt in der Samtgemeinde kämpfen werden. Die SPD hatte bereits im vergangenen Jahr Anke Fahrenholz als ihre Kandidatin nominiert.

Christiane Siemer gehört seit 2014 dem Vorstand der Grünen Liste an und ist seit 2018 deren Erste Vorsitzende. Seit der letzten Kommunalwahl verfügt sie über ein Mandat sowohl im Rat der Gemeinde Thedinghausen als auch im Samtgemeinderat und hat einen Sitz im Samtgemeindeausschuss.