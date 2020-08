Der Cluvenhagener See gehört zu einem Binnendünengebiet. Er entstand durch das Abbaggern von Sand Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Bei dem See handelt es sich um einen registrierten Aquakulturbetrieb. (Björn Hake)

„Sie können ihre Sachen gleich wieder einpacken“, sagt der Mann zu den beiden Frauen, die sich gerade mit Handtüchern am Cluvenhagener See niederlassen wollten. Der Mann ist einer der Pächter des Gebietes, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Daher nennen wir ihn im Folgenden einfach Herr Meyer. Und Herr Meyer betont: „Das Baden sowie jegliche widerrechtliche Nutzung des privaten Geländes ist gemäß eindeutiger Beschilderung verboten.“ Und darauf weist er nun der Reihe nach alle Menschen hin, die das hochsommerliche Wetter an diesem Nachmittag zum Entspannen am und Planschen im See nutzen wollen.

Und das sind in diesen Tagen nicht gerade wenige. Dafür sorgen nicht nur die hohen Temperaturen und die Ferienzeit, sondern auch die Begleitumstände durch die Corona-Pandemie. Denn ein klassischer Badetag in den Freibädern ist nicht möglich und viele Menschen verbringen ihren Urlaub in diesem Jahr vor der eigenen Haustür. So ist es nicht verwunderlich, dass das Kleinod Cluvenhagener See Erholungssuchende anzieht. Doch das Gelände ist laut Meyer eben gerade kein Naherholungsgebiet. Der See befindet sich in dem 2014 ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet „Alte Aller und Weiße Berge“, welches rund 500 Hektar umfasst. Bei dem See, der Mitte des vergangenen Jahrhunderts durch das Abbaggern von Sand entstand, handelt es sich um einen registrierten Aquakulturbetrieb.

Keine Toiletten und Badeaufsicht

Karpfen, Hechte und Barsche sind nur einige der Fischarten, die laut Meyer im See eingebracht wurden. „Man darf hier nur angeln, wenn man bei uns registriert ist. Derzeit nehmen wir aber keine Mitglieder mehr auf“, lässt der Pächter wissen. Und so gehören auch Wildangler zu seinen Ärgernissen, die aber im Vergleich zu den Erholungssuchenden deutlich in der Unterzahl sind.

„Gegen Spaziergänger ist überhaupt nichts zu sagen“, will Meyer betont haben. Aber Badegäste, die ihren Müll und auch andere unliebsame Dinge hinterlassen, sind dem Pächter ein Dorn im Auge. Denn aus gutem Grund gebe es keine Mülleimer oder Toiletten, einfach weil der längere Aufenthalt überhaupt nicht vorgesehen ist.

Was es ebenfalls nicht gibt, ist eine Untersuchung der Wasserqualität wie bei öffentlichen Badeseen und eine Badeaufsicht. Und das kann schnell zur Gefahr werden. „Der See hat etliche sehr kalte Quellen, ist unterschiedlich tief und ertrunken sind im Laufe der Jahre schon mehrere Personen“, weiß Meyer zu berichten. Danach stünde auch schon mal die Polizei bei ihm vor der Tür und frage, warum das Gelände nicht eingezäunt sei. Aber das sei schlichtweg nicht möglich. Der Flecken Langwedel hat im Übrigen überhaupt keine Handhabe vor Ort, da es sich um ein Privatgelände handelt. „Wir sehen keine Möglichkeit, wie wir dort als Gemeinde tätig werden könnten“, sagt Bürgermeister Andreas Brandt.

Meyer möchte derweil betont haben, dass auch die Anreise mit dem Pkw bis zum See nicht erlaubt ist, die Wege dorthin sind Privatwege und nur für Anlieger gedacht. Die Missachtung dieser Schilder regt Meyer ebenfalls auf und gleich mehrfach weist er Autofahrer an diesem Nachmittag auf ihre Vergehen hin. Momentan werden Flyer gedruckt, die deutlich machen sollen, was in dem Gebiet alles nicht erlaubt ist. Diese wolle Meyer dann etwa hinter die Windschutzscheiben der widerrechtlich geparkten Pkws stecken. Aufklärungsarbeit sozusagen. Grundsätzlich habe der Pächter aber auch kein Problem damit, entsprechende Strafanzeigen in die Wege zu leiten.

Doch ist das Baden im Cluvenhagener See wirklich so strikt verboten? Von einigen Seiten gab es in der Vergangenheit auch zu hören, dass ein Gemeingebrauchsrecht besteht. So gibt es nicht wenige Menschen, für die der Badebesuch dort seit Jahrzehnten zum Sommer dazu gehört. Silke Brünn vom Fachdienst Wasser, Abfall und Naturschutz des Landkreises Verden hatte 2017 gegenüber unserer Zeitung berichtet, dass die Rechtslage diesbezüglich in Cluvenhagen noch nicht abschließend geklärt sei. Am Freitag war vom Landkreis Verden zu diesem Thema keine Stellungnahme zu bekommen.

Für Meyer ist die Rechtslage aber eindeutig. Lediglich den Kindern, die das dortige Schullandheim besuchen, sei es von den Pächtern gestattet, mal ein bisschen im Wasser zu planschen. Sonst habe für einen längeren Aufenthalt an dem See niemand etwas zu suchen, von grundsätzlichen Vergehen wie etwa Grillpartys ganz zu schweigen. Immer vor Ort sein und ungebetene Gäste verscheuchen, das kann Meyer natürlich aus zeitlichen Gründen nicht. Und auch für die eigenen Nerven sei das nicht einfach. „Es ist schon ein großes Ärgernis“, sagt Meyer, der aus Erfahrung weiß, wie viele Menschen an einem so hochsommerlichen Wochenende wie dem anstehenden zum Baggersee fahren werden. „Der ganze Dreck dann dort am Montag, sie werden wahnsinnig“, scheint der Pächter schon zu ahnen, was ihn dann Anfang kommender Woche als Ergebnis am See erwarten wird.