Während die kumulative Inzidenz der vergangenen sieben Tage im Kreis Verden bei 83,1 liegt, steigt die Zahl der Todesfälle an. Nachdem die Kreisverwaltung bereits in den vergangenen beiden Tagen je einen Todesfall mitgeteilt hatte, gibt es nun drei weitere Menschen, die am Virus gestorben sind. Ein 75-jähriger Mann aus Verden ist am Dienstag im Rotenburger Krankenhaus gestorben, außerdem starben zwei weitere Bewohner der von Corona-Fällen betroffenen Achimer Pflegeeinrichtung. Betroffen sind eine Frau und ein Mann, beide um die 85 Jahre alt. Damit sind mittlerweile 23 Menschen im Landkreis, in dem 137 000 Einwohner leben, im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Tagespflege vorsorglich geschlossen

Einen neuen Corona-Fall meldete eine Tagespflege in Kirchlinteln, der Besucher war zuletzt vergangene Woche zu Gast in der Einrichtung. Seine Kontaktpersonen werden getestet, die Tagespflege wurde vorsorglich bis zum Vorliegen der Ergebnisse geschlossen. Es gibt bisher 1759 (plus 18 zum Vortag) laborbestätigte Corona-Infektionen im Kreis. Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis beläuft sich auf 282 Personen.