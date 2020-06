Der am Donnerstag erste bestätigte Coronafall in einem Pflegeheim im Landkreis Verden (wir berichteten) zieht weitere Kreise. Durch den Corona-Ausbrauch in einer Oytener Pflegeeinrichtung erhöhte sich die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis Verden seit Freitagnachmittag um 28 auf nunmehr 211 Personen. Damit sind im Landkreis Verden aktuell 52 Menschen mit dem Virus infiziert.

Von dem Ausbruch betroffen sind acht Pflegekräfte sowie 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Heimes. Das entspricht in etwa 40 Prozent der Heimbelegung. „Die Heimbewohner wurden noch am Freitagabend kassenärztlich und vom Gesundheitsamt untersucht“, berichtet Jutta Dreyer, Amtsärztin des Landkreises Verden. Aktuell befinde sich keine Person in einem kritischen Zustand. Auch unter dem Pflegepersonal habe nur eine Person derzeit stärkere Symptome.

Räumliche Trennung

Weitere Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zur Anpassung an die Situation seien noch am Freitag seitens des Gesundheitsamtes mit dem Betreiber der Einrichtung kommuniziert worden, sagte Dreyer. Wichtigste Vorgabe sei dabei die umgehende räumliche Trennung zwischen den Infizierten und nicht Infizierten innerhalb des Heimes. Auch ein Besuchsverbot sowie ein Aufnahmestopp für das Heim seien verfügt worden.

Aktuell sind die Mitarbeiterinnen des Verdener Gesundheitsamtes mit der Ermittlung und Rückverfolgung der Kontaktpersonen der acht infizierten Pflegekräfte befasst. „Wir schauen insbesondere, ob die Kinder der infizierten Personen eine Infektionsquelle in Kindergärten oder Schulen sein könnten“, erklärt Dreyer. Im Ergebnis der Recherchen wurden jetzt lediglich eine Kindergartengruppe in der Kita Bassen und eine Lerngruppe der 7. Klassen an der IGS Oyten bis zum Vorliegen weiterer Testergebnisse geschlossen. Weitere Kinder besuchen entweder die 6. Klasse, die derzeit noch nicht wieder zur Schule geht, oder waren vor längerer Zeit zu Abschlussprüfungen in der Schule.

An Grenze vorbeigeschrammt

„Mit dem plötzlichen Anstieg an Infizierten schrammt der Landkreis Verden derzeit knapp an der kritischen Grenze von 50 zusätzlichen Corona-Fällen pro Woche vorbei“, betonte Landrat Peter Bohlmann. Die Grenze liegt für den Kreis Verden, in dem rund 137 000 Menschen leben, bei 69 neuen Fällen innerhalb von sieben Tagen – wird sie überschritten, müssen striktere Beschränkungen in Kraft treten.

Für Landrat Bohlmann verdeutlicht die sofortige und erfolgreiche Begegnung des Ausbruchs die Stärke des kommunalen Gesundheitsamtes, das mit seinem Spezialwissen zum Infektionsgeschehen und seinen Ortskenntnissen unmittelbar zur Stelle sei. „Es hat sich gezeigt, dass sich dadurch so genannte Hot Spots sofort eingrenzen und konzentriert eindämmen ließen.“ Gleichzeitig werde deutlich, dass die derzeitigen weitgehenden Lockerungen nur funktionierten, wenn Abstände eingehalten würden und die Rückverfolgung der Infektionsketten gewährleistet sei. Darüber hinaus aber müssten breit angelegte und anlasslose Testungen durchgeführt und finanziert werden, fordert Bohlmann.