58 neue Corona-Fälle – und damit zwei mehr als am Vortag – wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises von Donnerstag- bis Freitagmorgen gemeldet. Damit wurden seit Beginn der Pandemie im Landkreis mittlerweile 1347 laborbestätigte Corona-Infektionen nachgewiesen. Gleichzeitig sind inzwischen 829 Personen wieder genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten beläuft sich auf 505 Personen. Der 7-Tage-Inzidenzwert lag am Freitagmorgen (8 Uhr) bei 235,5.

Schichtweise Präsenzunterricht

Drei Schulen, die bislang nach den Herbstferien von Corona-Fällen verschont geblieben waren, melden jetzt erste Fälle. Dazu zählen die Wümmeschule Ottersberg, an der drei Schüler positiv getestet wurden, sowie das Gymnasium Ottersberg und die Grundschule Völkersen, wo jeweils ein Schüler betroffen ist. Alle drei Schulen wechseln jetzt in den schichtweisen Präsenzunterricht. Jeweils einen neuen Fall gab es zudem am Domgymnasium Verden und an der BBS Verden. Insgesamt sind damit nach den Herbstferien 49 Schüler in 25 Schulen von Corona-Infektionen betroffen.