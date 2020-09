Mehrere Klassen müssen in Quarantäne

Coronafall an Achimer Gymnasium

WK

Im Gymnasium am Markt in Achim (Gamma) gibt es einen nachgewiesenen Coronafall. Eine Lehrerin ist positiv getestet worden. Das hat Schulleiter Dirk Stelling am späten Freitagabend per Mail mitgeteilt.