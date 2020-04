Darüber wird zu reden sein: Die Stadt Achim will zehn Prozent des Jahresetats einsparen, weil wohl so viel wegen der Corona-Krise fehlen wird (Symbolbild): sechs Millionen Euro. (Björn Hake)

Die Corona-Krise hat bereits zu spürbar weniger Einnahmen für die Stadt Achim geführt. Wie der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg in einem Pressegespräch am Freitag ausgeführt hatte, fehlen bereits zu diesem Zeitpunkt rund 2,5 Millionen Euro an eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen. Diese belaufen sich für die Stadt Achim jährlich auf rund 20 Millionen Euro. Die Finanzexperten im Rathaus gehen laut Kettenburg davon aus, dass die Stadt Achim wegen der Corona-Pandemie am Ende des Jahres insgesamt rund sechs Millionen Euro weniger einnehmen wird, als sie laut Haushaltsplan kalkuliert hatte. Diese Summe an Mindereinnahmen macht etwa zehn Prozent des Haushaltsvolumens aus.

„Wir haben bereits erste Maßnahmen zum Gegensteuern eingeleitet“, sagte Kettenburg, der zusammen mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld die Politik wohl hinter sich weiß, die nun die Sparmaßnahmen beschließen soll. Ziel sei es, die Ausgaben der Stadt Achim um rund zehn Prozent zu kürzen. Kettenburg bezeichnete das Vorhaben als „Haushaltssperre“, die bedeute, dass auch keine Investitionen mehr angefangen würden. „Aber natürlich führen wir die bereits begonnenen Investitionen zu Ende“, betonte er. So sei nicht geplant, etwa Ruinen in Achim stehen zu lassen. „Das Feuerwehrhaus in Baden wird fertig gebaut, ebenso das Geplante auf im Lieken-Quartier“, nannte der Verwaltungsvize zwei Beispiele.

Generell halte die Stadt es aber für notwendig, dass ihr und den anderen Kommunen in der Corona-Krise vom Bund finanziell ebenfalls geholfen werde. „Unsere Spitzenverbände fordern bereits einen Rettungsschirm für die Kommunen“, sagte Kettenburg.