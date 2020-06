Die Lage im Oytener Pflegeheim Am Triften hat sich mittlerweile beruhigt, doch die Türen bleiben natürlich weiterhin geschlossen. (Björn Hake)

Nachdem ein Pflegeheim in Oyten vor rund eineinhalb Wochen von einem Corona-Ausbruch betroffen gewesen ist (wir berichteten), hat das Gesundheitsamt des Landkreises Verden nun mit einem sogenannten „Corona-Screening“ der Beschäftigten in den übrigen Pflegeeinrichtungen der Gemeinde begonnen. Neben dem betroffenen Heim gibt es am Standort Oyten neun weitere, deren Mitarbeiterschaft nun von mobilen Teams des Gesundheitsamtes abgestrichen und auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wird. In einem der Heime wurden aufgrund mehrerer Fälle mit fiebrigen Symptomen auch sämtliche Bewohner getestet.

Das erste Zwischenergebnis: Sämtliche Proben aus den ersten drei getesteten Pflegeheime, insgesamt rund 340 Proben, fielen negativ aus. Weitere Abstriche und Testungen in einer Größenordnung von rund 500 Proben stehen noch aus. „Mit diesem Monitoring gewinnen wir einen aktuellen Überblick über mögliche versteckte Infektionen in den Heimen vor Ort“, sagt Amtsärztin Jutta Dreyer. Da sei zwar keine Garantie vor Neuinfektionen, aber man könne umso schneller reagieren, je genauer die Virus-Situation in den Heimen eingeschätzt werden könne.

Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse findet die prophylaktische Betrachtung aller Heime der Gemeinde gut. „Ich begrüße das“, betont sie. Denn sie wolle sich gar nicht vorstellen, welche Ausmaße die Corona-Lage in Oyten annehmen könnte, wenn das Virus auch noch in weiteren Heimen verbreitet wird. Selbst aktiv werden könne Röse leider nicht. „Ich bin zum Zugucken verdammt.“ Etwas, das ihr sehr schwer falle. Aber sie werde über einen Mittelsmann stets auf dem Laufenden gehalten. Ohnehin habe sie großes Vertrauen in die Verantwortlichen und auch in alle Heime in Oyten. „Ich habe einen sehr professionellen Eindruck von den Leitungen“, erklärt die Bürgermeisterin.

Keine neuinfizierten Bewohner

Entspannt hat sich derweil die Lage bei dem von Corona betroffenen Pflegeheim in Oyten. Unter der Bewohnerschaft ist seit vergangenem Freitag keine Neuinfektion mehr aufgetreten, teilt der Landkreis Verden mit. Eine bislang negativ getestete Pflegekraft wurde am Sonnabend positiv getestet und unter Quarantäne gestellt. Damit sind insgesamt 32 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 15 Beschäftigte des Heimes mit dem Virus infiziert. Drei Bewohner befinden sich aktuell im Krankenhaus, eine Heimbewohnerin ist verstorben.

„Trotz der massiven Personalausfälle konnte die pflegerische und medizinische Versorgung der Heimbewohner zügig sichergestellt werden“, erklärt Regina Tryta, Krisenstabsleiterin und Erste Kreisrätin des Landkreises. Das Heim konnte über Zeitarbeitsfirmen mehrere Ersatzpflegekräfte engagieren. Auf Betreiben des Krisenstabes verstärkten zudem acht Hilfskräfte vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und den Johannitern in der zurückliegenden Woche das verbliebene Stammpersonal. Zwei externe Pflegedienstleitungen – von einer Zeitarbeitsfirma und von der Aller-Weser-Klinik – übernahmen die Personalführung. Zusätzlich unterstützen zwei Hygienefachkräfte vom DRK und der Feuerwehr seit Donnerstag das Personal bei den Abläufen im Bereich der Hygieneschleusen.

Die mobilen Abstrich-Teams, die nun die weiteren Oytener Pflegeheime abarbeiten, bestehen aus medizinischem Personal des Gesundheitsamtes. Sie werden durch Hilfskräfte, darunter auch Soldatinnen und Soldaten einer Sanitätsstaffel des Sanitätsunterstützungszentrums in Munster und des Fallschirmjägerregiments 31 in Seedorf, verstärkt. Um eine Virus-Einschleppung in die Heime zu unterbinden, wird im Vollschutz gearbeitet. Ein flächendeckendes Screening, wie es jetzt in Oyten durchgeführt wird, war bislang seitens des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Ein Erlass des Landes habe die Testungen auf Grund des aktuellen Ausbruchsgeschehens nun möglich gemacht, erklärt der Landkreis.

„Der plötzliche Corona-Ausbruch in dem Oytener Pflegeheim macht deutlich, wie dünn das Eis der vermeintlichen Virus-Eindämmung ist. Wir dürfen uns angesichts der allgemeinen Verhaltenslockerungen nicht in der Sicherheit wiegen, das Virus im Griff zu haben“, warnt Landrat Peter Bohlmann. Lockerungen müssten in der Bevölkerung unbedingt mit der notwendigen Umsicht einhergehen, auch weiterhin den vorgeschriebenen Abstand zu anderen zu halten und Hygieneregeln zu beachten. Je sensibler der berufliche Kontext sei, in dem sich Menschen bewegten – vom Pflegeheim über das Krankenhaus bis zur Polizei oder Unternehmen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge – desto umsichtiger sollten die Menschen nach Ansicht von Bohlmann auch ihre privaten Kontakte im Blick haben.

Zur Sache

Aktuelle Fallzahlen

Im Landkreis Verden waren mit Stand Montagmittag, 14 Uhr, insgesamt 239 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bedeutet im Vergleich zum vorherigen Freitag eine Zunahme um zwei Fälle. Bei den Neuerkrankten handelt es sich um zwei Frauen aus dem Nordkreis. Von den 239 infizierten Personen sind 175 Personen (neun mehr als vergangenen Freitag) aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen.